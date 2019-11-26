Водитель «Opel» погибла, вылетев на встречку

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью возле деревни Бынино в Киржачском районе. Погибла 26-летняя жительница Московской области. По предварительной информации, двигаясь на автомобиле «Opel CORSA» в сторону Сергиева-Посада, она выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Subaru Impreza». В результате ДТП водитель «Opel CORSA» от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Киржачской районной больницы. Водитель «Subaru Impreza» 1994 г.р. госпитализирован с переломами.

ДТП произошло в Киржачском районе.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что фура вспыхнула после столкновения с внедорожником.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области