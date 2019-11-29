Во Владимирском централе проверили уровень шума

Аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области проверил уровень шума на территории Владимирского централа. Обращение на громкую музыку поступило от жителя Владимира. Сообщалось, что из репродукторов самой известной в России тюрьмы доносятся неожиданные композиции, например, «Доброе утро, последний герой». При этом песня Виктора Цоя была отчетливо слышна за периметром. Однако проведенная проверка показала, что уровень шума в учреждении соответствует санитарным нормам.

— В ходе проведения проверки сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека во Владимирской области и сотрудники УФСИН России неоднократно осуществляли выходы к территории учреждения Т-2. В ходе указанных мероприятий доводы о включении чрезмерно громкой музыки на территории ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области объективного подтверждения не нашли, — пояснила «Призыву» уполномоченный по правам человека Людмила Романова.

В марте прошлого Фрунзенский районный суд Владимира должен был рассмотреть административный иск Александра Филиппова к Владимирскому централу. Осужденный, в камере которого играло радио, требовал признать это незаконным. Звук невозможно регулировать самостоятельно, а громкие мелодии якобы плохо влияют на здоровье. По обращению известного бизнесмена радио в его камере выключили. Позднее Александр Филиппов отозвал свой иск к владимирской тюрьме. Производство по делу было прекращено.

С тех пор на музыку никто не жаловался.

Как рассказали «Призыву» в пресс-службе УФСИН России по Владимирской области, уровень шума в Т-2 проверяют регулярно и допустимых значений он не превышает. В дневное время, с 6.00 до 22.00, в учреждении транслируются радиопередачи, в том числе музыкальные записи. Осужденным сейчас включают радио «Маяк» и «Россия».

Ближе всего к стенам Владимирского централа расположены дома по улице Хирурга Орлова. И если, например, оттуда поступит жалоба на громкую музыку, уровень шума снова проверят. Этот вопрос, по заверению Людмилы Романовой, остается в зоне ее внимания.

Ранее «Призыв» сообщал, что трое осужденных Владимирского централа отказались от приема пищи. Протестные действия сидельцев представители ведомства тогда назвали попыткой шантажа.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»