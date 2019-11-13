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Во Владимирской области могут запретить продажу дистиллята

Общественники бьют тревогу

Общественники призывают запретить на территории Владимирской области продажу некачественного автомобильного топлива. С 1 января этого года дистиллят вне закона в Нижнем Новгороде. Последовать примеру соседей предлагается и у нас. К решению вопроса подключилась прокуратура. Надзорное ведомство провело расширенное совещание по вопросу реализации некачественного топлива на АЗС. Тема эта не новая. Но пока дальше разговоров дело не идет.

Мы предлагаем запретить или как минимум ограничить продажу дистиллята на территории региона. Можно найти какой-то свой путь, подумать, — пояснил «Призыву» один из руководителей проекта «Трасса. Контроль качества» Алексей Смирнов, — Три года назад было проведено рабочее совещание комитета Законодательного Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Озвучены конкретные предложения, но они до сих пор не реализованы. А сегодня в область хлынуло некачественное топливо.

Фото «Призыва»

Инициаторы идеи бьют тревогу. Некачественное топливо, по словам общественников, плохо влияет на окружающую среду. Черный дым из выхлопной трубы загрязняет воздух.

После запрета дистиллята в соседнем регионе большегрузы массово заправляются у нас.

Например, в Собинском и Ковровском районах некачественным топливом торгуют открыто. Поэтому большое количество грузовых автомобилей транзитом приезжают в наш регион, чтобы заправиться. Водителей можно понять, дистиллят на 10 рублей дешевле, но мы всем этим потом дышим, — пояснил «Призыву» редактор «Автогазеты» Сергей Федяев, — Кроме того, некачественное топливо влияет на ходовые качества автомобиля. А если из-за проблем с дистиллятом выйдет из строя двигатель, машина потеряет управляемость, попадет в ДТП? Это очень серьезная и многогранная проблема.

Кроме того, продажа дистиллята, по словам общественников, лишает регион средств федерального бюджета, которые выделяются в качестве субсидий. Объемы продаж дизельного топлива падают, денег поступает меньше. По самым скромным подсчетам, ежегодно Владимирская области недополучает от 50 до 100 миллионов рублей. А это средства дорожного фонда. И они явно не были бы лишними.

Для сравнения, примерно такую сумму выделяют Коврову на ремонт дорожного полотна. А мы этих денег не получаем из-за продажи дистиллята, — говорит Алексей Смирнов, — Можно было бы сделать второй Ковров.

Фото: vladprok.ru

Эксперты говорят, продажа дистиллята может спровоцировать даже возгорание автомобиля. Так уже было, когда прямо на АЗС вспыхнула фура. И кто знает, почему сейчас один за одним вспыхивают автобусы. А что будет, если некачественным топливом заправят машину экстренной службы, и она просто не приедет на вызов.

По данным Росстандарта, во Владимирской области ситуация с качеством автомобильного топлива значительно хуже, чем в других регионах Центрального федерального округа. Об этом свидетельствует и количество поступивших из региона обращений в контролирующий орган: 45 в 2018 году (24% от общего числа) и 23 в 2019 году (16% от общего числа). Из 17 проверенных в этом году АЗС некачественным топливом торгуют 6. И с этим надо что-то делать.

Ранее «Призыв» сообщал, что каждая пятая АЗС недоливает бензин.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва» 

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