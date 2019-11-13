Во Владимирской области могут запретить продажу дистиллята

Общественники призывают запретить на территории Владимирской области продажу некачественного автомобильного топлива. С 1 января этого года дистиллят вне закона в Нижнем Новгороде. Последовать примеру соседей предлагается и у нас. К решению вопроса подключилась прокуратура. Надзорное ведомство провело расширенное совещание по вопросу реализации некачественного топлива на АЗС. Тема эта не новая. Но пока дальше разговоров дело не идет.

— Мы предлагаем запретить или как минимум ограничить продажу дистиллята на территории региона. Можно найти какой-то свой путь, подумать, — пояснил «Призыву» один из руководителей проекта «Трасса. Контроль качества» Алексей Смирнов, — Три года назад было проведено рабочее совещание комитета Законодательного Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Озвучены конкретные предложения, но они до сих пор не реализованы. А сегодня в область хлынуло некачественное топливо.

Инициаторы идеи бьют тревогу. Некачественное топливо, по словам общественников, плохо влияет на окружающую среду. Черный дым из выхлопной трубы загрязняет воздух.

После запрета дистиллята в соседнем регионе большегрузы массово заправляются у нас.

— Например, в Собинском и Ковровском районах некачественным топливом торгуют открыто. Поэтому большое количество грузовых автомобилей транзитом приезжают в наш регион, чтобы заправиться. Водителей можно понять, дистиллят на 10 рублей дешевле, но мы всем этим потом дышим, — пояснил «Призыву» редактор «Автогазеты» Сергей Федяев, — Кроме того, некачественное топливо влияет на ходовые качества автомобиля. А если из-за проблем с дистиллятом выйдет из строя двигатель, машина потеряет управляемость, попадет в ДТП? Это очень серьезная и многогранная проблема.

Кроме того, продажа дистиллята, по словам общественников, лишает регион средств федерального бюджета, которые выделяются в качестве субсидий. Объемы продаж дизельного топлива падают, денег поступает меньше. По самым скромным подсчетам, ежегодно Владимирская области недополучает от 50 до 100 миллионов рублей. А это средства дорожного фонда. И они явно не были бы лишними.

— Для сравнения, примерно такую сумму выделяют Коврову на ремонт дорожного полотна. А мы этих денег не получаем из-за продажи дистиллята, — говорит Алексей Смирнов, — Можно было бы сделать второй Ковров.

Эксперты говорят, продажа дистиллята может спровоцировать даже возгорание автомобиля. Так уже было, когда прямо на АЗС вспыхнула фура. И кто знает, почему сейчас один за одним вспыхивают автобусы. А что будет, если некачественным топливом заправят машину экстренной службы, и она просто не приедет на вызов.

По данным Росстандарта, во Владимирской области ситуация с качеством автомобильного топлива значительно хуже, чем в других регионах Центрального федерального округа. Об этом свидетельствует и количество поступивших из региона обращений в контролирующий орган: 45 в 2018 году (24% от общего числа) и 23 в 2019 году (16% от общего числа). Из 17 проверенных в этом году АЗС некачественным топливом торгуют 6. И с этим надо что-то делать.

Ранее «Призыв» сообщал, что каждая пятая АЗС недоливает бензин.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»