Во Владимире открыли выезд на «Пекинку» с улицы Белякова

Светофор убрали, левые повороты запретили. Таков итог ремонтных работ на перекрестке улицы Белякова с трассой М7 в районе «Факела». Федеральные дорожники до последнего держали интригу, не раскрывая изменения схемы движения транспорта на этом участке «Пекинки». Рабочие перекладывали сети водоснабжения и устраивали ливневку на стороне частных жилых домов. Тогда же и убрали светофор. Со стороны поля он еще остался, но уже выключен.

Похоже, все заявления нового начальника Упрдора Алексея Борисова начинают воплощаться в жизнь. Он обещал, что «Пекинка» станет транзитной дорогой с высокой интенсивностью движения транспорта. Для этого надо ликвидировать все «зебры», светофоры и левые повороты.

На смену «зебрам» и перекрёсткам придут надземные переходы и многоуровневые развязки.

Вот только строительство развязок в двух уровнях — дело дорогостоящее. И не везде эти проекты можно реализовать. Поэтому, как «Призыв» сообщал ранее, их в первую очередь сделают на таких крупных перекрестках, как Московское шоссе – улица Лакина и Горького — Лакина. Остальные могут закрыть, ограничившись строительством элементарных выездов из города на федеральную трассу. Что и сделано сейчас на Белякова.

Капремонт участка федеральной трассы в черте Владимира должен завершиться в декабре. К этому же времени федеральные дорожники обещают поставить 6 новых модульных надземных пешеходных переходов. Похожие стоят в Собинском и Петушинском районах. Не все ими довольны. Есть жалобы от пожилых людей. Подняться по этим высоченным конструкция не всякому под силу.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»