Вместо квартир владимирцы получили забор вокруг старых халуп

Металлический забор. Вокруг — стройка и ямы в земле. Такое окружение получили обитатели деревянных домов по улицам Северной и Фейгина во Владимире. Им обещаны новые квартиры. В тех высотках, что обступают их старое жильё. Но высотки растут, а старый фонд – без движения. Складывается впечатление, что о людях, оказавшихся в эпицентре строительных и коммунальных работ, все позабыли.

— Последнюю тропу к нашему дому спецтехника превратила в грязное месиво, про двор я уже молчу. Идёшь домой по колено в грязи! А что творится в подвалах! И всё дрожит, того и гляди, треснет фундамент, ведь вокруг вовсю строят и копают, — возмущается жительница Северной Галина Громова.

Квартал на Северной, Фейгина и Крупской застроен старыми двухэтажками.

В старых домах многие десятилетия живут бывшие работники заводов. Власти отдали эту территорию под современную застройку с условием, что инвестор расселит старые и построит на их месте новые. Не тут-то было. Первую 17-этажку почти достроили, начали вторую, а о расселении речи не идёт.

Жительница старого дома на улице Фейгина:

Нам обещали в этом доме квартиры. Дом выстроен, скоро будет сдаваться. Ни слуху ни духу. Обещали расселить, а воз и ныне там.

Кругом 17-этажные дома. Никаких альтернатив. Никаких работ с нами не ведут. Ждите до 2026 года. А что ждать, непонятно.

Уж не так много у нас квартир: в нашем шесть и в соседнем. Придомовую территорию отрезали, огороды разбомбили.

Одновременно со строителями работают коммунальщики. Идет ремонт теплосетей. Заменили 1,5 километра труб на сумму 9,4 миллиона рублей. Рабочие завершают ремонт. Грунтом засыпали газоны, асфальтируют тротуар. Правда, из-за этих мер существенно сократилась ширина проезжей части.

Благоустройство — дело хорошее, но не тогда, когда все это делается в ущерб жителям.

Анастасия, жительница улицы Фейгина:

Нам предлагали переехать в другое место, за город, но нас такой вариант не устроил.

Далеко от центра и от работы. Мы хотели ближе к нашему дому. Здесь уже все родное.

Программа развития застроенных территорий трещит. Соседний квартал на Полины Осипенко и 1-й Пионерской также ещё не расселен. Новостроек прибавилось, а жители аварийных домов на прежних местах. Если бы чиновники чаще встречались с теми, кто живёт в старом фонде, и проговаривали варианты расселения, люди имели бы представление о перспективах. Но этого не происходит. То ли перспектив нет, то ли столоначальники темнят.



Между тем в городе прибавляется проблем и с новым фондом. Ранее «Призыв» сообщал, что обостряется проблема обманутых дольщиков из Коммунара. Люди, отчаявшись достучаться до застройщика, надеются на помощь чиновников или суда.

Анна Тумановская, Петр Соколов

Фото и видео «Призыва»