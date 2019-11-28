Владимиру, Суздалю и Гороховцу хотят разрешить ввести туристический сбор

Владимиру, Суздалю, Гороховцу и Юрьеву-Польскому хотят разрешить взимать туристический сбор с приезжих. Участники совещания по сохранению и развитию культурного потенциала исторических городов обсуждали варианты повышения доходов «ценных» муниципалитетов. У культурных центров много расходов, а вот большую часть доходов они отдают в бюджеты других уровней. Отдельные строчки расходов муниципалитетов нередко финансируются по остаточному принципу. На выходе тормозится развитие исторических городов. Все это может привести к спаду туристического потока, считают эксперты.

Алексей Диденко, председатель комитета по федеративному устройству ГосДумы

Вполне своевременно и уместно говорить о том, что исторические поселения нуждаются в особых источниках доходов. Чрезвычайная нагрузка на муниципальную инфраструктуру образуется в праздники, выходные.

Нужны другие инструменты не только для проведения мероприятий, но и поддержания инфраструктуры.

Туристический сбор смог бы улучшить финансовое положение муниципальных образований исторических поселений.

Депутаты ГосДумы, присутствовавшие на совещании, считают, что 100% этого сбора должно зачисляться в местный бюджет. Для повышения притока туристов необходимы вложения.

Чем удобнее и красивее будут улицы и дороги, тем привлекательнее город станет для туристов.

Платить этот сбор будут все туристы, за исключением федеральных льготников. Это прежде всего, ветераны и инвалиды. Порядок запуска туристического сбора для исторических поселений будет известен после завершения эксперимента по курортному сбору в четырех южных городах. Депутаты сообщили, что хотели его ввести уже в 2020 году.



Как «Призыв» сообщал ранее, историческое поселение Суздаль пользуется бешеной популярностью среди туристов на Новый год. Цены на отели и гостевые дома зашкаливают.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»