Владимиру простили 500 тысяч рублей за любовь

Властям Владимира не придется платить полмиллиона рублей за любовь. Штрафовать мэрию за скандальную инсталляцию, установленную в самом центре города, не будут. Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу МКУ «Благоустройство», являющегося пользователем земли на Соборной площади, где незаконно была установлена инсталляция с «сердечком», и пришёл к выводу, что решение районного суда было чересчур суровым. Нарушение малозначительное и на полмиллиона никак не тянет. Оно даже рубля не стоит.

Суд ограничился устным замечанием.

Оштрафовать мэрию на пятьсот тысяч рублей изначально постановил Фрунзенский районный суд Владимира. Решение обжаловала мэрия. Юрист муниципального учреждения настаивал на том, что состав нарушения должен включать в себя действие (например, размещение конструкций в охранной зоне), а здесь вменили бездействие: не предприняты меры по недопущению нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Кроме того, подчеркивал ответчик, инсталляция и ярмарочные композиции были размещены на городской праздник.

На последнем заседании, проходившем в районном суде, представитель Министерства культуры РФ тоже неожиданно предложил признать правонарушение незначительным и ограничиться устным замечанием. При этом еще зимой представители федерального ведомства провели проверку охранной зоны на Соборной площади. Ревизоры пришли к выводу, что детская площадка, ярмарка с домиками-шале и инсталляция «Я люблю Владимир» установлены с нарушениями.

Мэрия упирала на то, что МКУ «Благоустройство» полностью финансируется из муниципального бюджета. И назначив штраф в полмиллиона рублей, суд не принял во внимание, откуда будут взяты эти деньги. Пострадают, в конечном счёте, простые горожане.

— Если придется по решению суда заплатить 500 тысяч рублей, это негативным образом скажется на выполнении коммунальных обязательств, — пояснял «Призыву» руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович. — Надеюсь, что нам удастся прекратить административное дело и отменить решение Фрунзенского районного суда Владимира.

Как в воду смотрел чиновник. Дело лопнуло, как мыльный пузырь. А ранее «Призыв» сообщал, что Рождественской ярмарке нашли новое место.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»