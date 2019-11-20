Владимирцы переживают резкий скачок давления

Аномально высокое атмосферное давление будет наблюдаться в регионе-33 завтра, 21 ноября. Такой прогноз сделали синоптики. Сегодня барометры показали давление 767 миллиметров ртутного столба, а в четверг оно поднимется ещё на три значения. Синоптики отмечают, что такие показатели близки к рекорду, который составляет 776 миллиметров ртутного столба.

В нашей местности идеальным атмосферным давлением является значение в 740 миллиметров ртутного столба.

Понижаться атмосферное давление начнет не раньше выходных. А это значит, что метеочувствительным людям в ближайшие дни стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Влияние на погоду оказывает мощный арктический антициклон с севера Сибири. Он принес не только высокое давление, но и похолодание.

Грядущей ночью ожидается до -8 градусов, завтрашняя ночь будет еще холоднее, до -9 градусов. Устойчивый минус прогнозируется и в дневные часы: до -4 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее «Призыв» сообщал, что метеорологическая зима наступит во Владимирской области в четверг, 21 ноября. В этом году она опоздала на 11 суток.

Ольга Ефремова

Фото: xoroshiy.ru