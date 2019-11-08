Владимирцы не могут себе позволить откладывать на пенсию

Большинство жителей Владимирской области не делают дополнительных сбережений на будущую пенсию. Это показал опрос, проведенный в официальной группе «Призыва» в социальной сети «ВКонтакте». 54% респондентов самостоятельно не откладывают деньги «на старость» и не планируют этого делать. Еще 42% опрошенных, мечтая о достойной пенсии, хотели бы сделать накопления, но пока это у них не получается. Только 1,75% владимирцев регулярно сберегают средства на жизнь после достижения пенсионного возраста. Еще 1,75% откладывают, когда появляются свободные деньги.

В комментариях к опросу пользователи высказались, что главная причина — банальная нехватка денег. Цены на товары и услуги в отличие от зарплат растут опережающими темпами. Чтобы жить здесь и сейчас, людям приходится обременять себя кредитами. Многие также не верят в будущее пенсионной системы, а потому копить «на старость» считают занятием бессмысленным.

Лишь 1,75 % опрошенных делают самостоятельные накопления на пенсию.

Общероссийская статистика схожа с региональной. Как пишет РБК, около 75% жителей крупных городов не откладывают деньги на будущую пенсию. И такая модель поведения не меняется с возрастом. Это показал опрос Райффайзенбанка, проведенный среди россиян, в основном имеющих доходы выше среднего. Делают самостоятельные сбережения на пенсию 8,3% респондентов, еще 16,3% делают это, когда появляются свободные деньги. Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них нет.

Ранее «Призыв» рассказывал, что на какую физическую помощь могут рассчитывать одиноко проживающие пенсионеры.

Ольга Ефремова

Фото: urhelp.guru