Владимирцы могут стать донорами костного мозга

Через Владимирскую область пройдет всероссийская экспедиция «Совпадение», организованная Русфондом в поддержку донорства костного мозга. В рамках акции все желающие смогут бесплатно сдать кровь на генетический анализ для включения в регистр потенциальных доноров во владимирских лабораториях. Сегодня мероприятия состоятся во Владимирском государственном университете. Начало в 15.00.

Студентов ожидает встреча с донором костного мозга Ольгой Ларионовой и мамой ребенка, перенёсшего трансплантацию костного мозга, Евгенией Черновой. В формате живого интервью они расскажут, чем костный мозг отличается от спинного и головного, как с помощью его пересадки можно спасти жизнь незнакомому человеку и что нужно сделать, что вступить в регистр потенциальных доноров.

Затем участники экспедиции доноров костного мозга «Совпадение» отправятся в Муром.

Трансплантация костного мозга часто является единственным шансом для больного, страдающего лейкозами, некоторыми наследственными заболеваниями. Однако найти нужного донора сродни чуду. Для пересадки костного мозга должен подойти индивидуальный набор генов, и такие совпадения случаются очень редко — 1 к 10 000.

Ранее «Призыв» сообщал, что роженицам владимирского роддома № 2 теперь доступна новая услуга — биострахование новорожденных. Процесс заключается в заборе пуповинной крови, которая содержит гемопоэтические стволовые клетки.

Ольга Ефремова

Фото: volgograd-news.net