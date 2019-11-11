Владимирцев призывают помочь детям- «ангелам»

Жителей и гостей Владимира приглашать принять участие в благотворительном вечере. Он состоится 24 ноября в фотостудии People на улице Сакко и Ванцетти, 50. Начало в 15.00. Все собранные средства будут направлены на поддержку детей с неврологическими заболеваниями. Организаторами мероприятия выступила группа неравнодушных женщин.

— Многие дети с неврологическими заболеваниями с помощью качественно организованной реабилитации могут существенно повысить качество своей жизни и получают шанс на счастливое будущее. Все средства, которые будут собраны на благотворительном вечере, мы сразу же передадим представителям общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы», — рассказали организаторы благотворительного вечера.

Благотворительный вечер состоится 24 ноября.

Подготовка к мероприятию идет полным ходом. Известно, что программа мероприятия будет насыщенной: гостей ждет концерт живой музыки, ярмарка изделий ручной работы, мастер-класс по фотографии от Алены Смоляк, беспроигрышная лотерея, аукцион, на котором будет разыграно 11 лотов, выставка-продажа рисунков и поделок подопечных фонда и многое другое.

— Но самое главное — вас будет ожидать чудесная атмосфера добра и теплоты, которая согреет всех в этот ноябрьский вечер. Ждем всех с друзьями, мужьями, мамами, папами и надеемся, что это станет доброй традицией, — выразили надежду организаторы.

Те, кто в силу обстоятельств, не сможет посетить благотворительное мероприятие, может также не остаться в стороне и перечислить любую сумму денег в поддержку вечера.

Ранее «Призыв» рассказывал о празднике, проведенном в Загородном парке для владимирских семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Ольга Ефремова

Фото: qubscribe.com