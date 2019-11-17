Владимирцев будут доставлять на диспансеризацию

Регионам поручили мотивировать жителей к прохождению диспансеризации. Владимирской области, в частности, рекомендовано продумать доставку граждан в медицинские организации и обратно, а также проведение подворовых обходов, говорится в сообщении правительства РФ. Среди предложений кабмина и вовлечение работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению медицинского обследования. Контроль за проведением всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах возложен на Минздрав, Росздравнадзор и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Во Владимирской области уже начали внедрять «семейный график» плановых диспансеризаций. В облздраве поясняют: все для удобства жителей региона. «Семейный график» — это неофициальный термин, хотя говорят о нем, в том числе, и на уровне правительства. Он предполагает, что семьи могут проходить медицинское обследование в удобное для них время: после работы и в выходные дни. Отпрашиваться у работодателя для этого не придется.

В этом году в стране вступил в силу новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров.

Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность будет сохранена только для молодых людей. Граждане старше 39 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно. Кроме того, люди с 18 лет теперь могут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Для лиц предпенсионного и пенсионного возраста вводится отдельная дополнительная диспансеризация.

Ранее «Призыв» сообщал, что массовая диспансеризация ожидает взрослое население страны, в том числе и Владимирской области, в ближайшие два года.

Ольга Ефремова

Фото: inhimkicity.ru