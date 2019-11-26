Владимирское УФАС России признало АО «Гусь-Хрустальное ПАТП» нарушившим антимонопольное законодательство

Комиссией управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области принято решение о признании факта нарушения АО «Гусь-Хрустальное ПАТП» пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужили заявление ООО «Владимиртеплогаз» и информация Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры по факту прекращения АО «Гусь-Хрустальное ПАТП» поставок тепловой энергии ООО «Владимиртеплогаз» для целей горячего водоснабжения потребителей г. Гусь-Хрустальный.

По итогам рассмотрения дела Комиссия пришла к выводу, что АО «Гусь-Хрустальное ПАТП» не имело законных оснований временно прекращать эксплуатацию котельной в летний период 2019 г.

Принимая во внимание, что деятельность по производству тепловой энергии для АО «Гусь-Хрустальное ПАТП» является убыточной, Общество могло воспользоваться своим правом по выводу источника тепловой энергии из эксплуатации в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, однако таким правом не воспользовалось.

В связи с тем, что в настоящее время котельная передана в эксплуатацию ООО «Владимиртеплогаз» предписание АО «Гусь-Хрустальное ПАТП» решено не выдавать.