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Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо ООО «ЕРИЦ Владимирской области»

Временно исполняющим обязанности руководителя Владимирского УФАС России вынесены постановления о привлечении должностного лица ООО «ЕРИЦ Владимирской области» к административной ответственности за совершение правонарушения, установленного ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа на общую сумму 6 000 рублей.

Основанием к возбуждению дел послужили выявленные прокуратурой г. Владимира нарушения должностным лицом ООО «ЕРИЦ Владимирской области» сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд Предприятия, установленные ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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