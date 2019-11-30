Владимирское училище для слепых детей — одно из старейших в России

Училище-приют для слепых детей было открыто во Владимире 14 (26) ноября 1895 года, в день рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Сначала оно размещалось в наемной квартире и было рассчитано на 10 человек. В задачу его входило призрение, воспитание, обучение слепых детей и подготовка их к самостоятельной деятельности; помещение в заведения, в которых они могли бы изучить доступные для них ремёсла; а также попечение о взрослых слепых, неспособных к труду.

Только через 5 лет на пожертвованные средства было построено ныне существующее здание из красного кирпича на ул. Стрелецкая, 42. Сооружено оно было в 1900 году по проекту архитектора городской управы Михаила Платоновича Кнопфа. Главным украшением училища стал шатровый купол церкви великомученика и целителя Пантелеимона, размещенной в центральной части здания. Особую декоративность зданию придавала оригинальная полосатая побелка.

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Большой вклад в благоустройство приюта и его материально-техническое оснащение внес почетный гражданин города Владимира, управляющий Собинской мануфактуры Александр Лукич Лосев. Новое здание было рассчитано на 40 человек воспитанников — по 20 обоего пола. Воспитанников приюта учили читать специальными шрифтами для слепых, в частности рельефно-точечным шрифтом Брайля. В приюте практиковали методику немецкого педагога Фридриха Фребеля, целью которой было развитие у детей пространственных представлений, восприятия формы, величины отдельных предметов. Под руководством учительницы в приюте дети занимались вышиванием, плетением по клеёнчатой сетке, лепкой и т.д.

В 1904 году благодаря все тому же Александру Лукичу Лосеву училище слепых было снабжено материалом для корзинной мастерской, приобретено 11 музыкальных инструментов для духового оркестра, устроена площадка для детских игр и на ней кегельбан, перестроена баня, произведен внутренний ремонт. Учителя получали жалованье, а вот местные врачи оказывали детям медицинскую помощь бесплатно.

После революции 1917 года школа была взята на содержание государства, а занятия стали проходить по программе массовых школ.

В 1929-м в школе установили радиоточку, создали трикотажную мастерскую, ввели в систему физическое воспитание детей. В 1937 году школу преобразовали из четырехлетней в восьмилетнюю. Тогда же устроили при школе столярную мастерскую. В 1941-м по решению Владимирского горисполкома было выделено отдельное помещение под мастерскую для общества слепых. Так в городе появилась база для трудоустройства слепых и слабовидящих людей.

Сейчас в здании училища находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. К ее столетию, в 1995 году, был открыт школьный музей, который также является музеем отечественной и зарубежной тифлопедагогики (науки о методах обучения слепых детей). Сейчас школа-интернат значительно расширена дополнительными пристройками, но старый главный корпус из красного кирпича остался без изменений. Единственное различие, хорошо заметное по старинным открыткам, — то, что вместо луковичной главки с крестом в завершении шатра церкви теперь маленькая мачта с флюгером.

Татьяна Лысова

Заглавное фото Дмитрия Киреева