Владимирский автовокзал разогнал общепит и вылез из долгов

Владимирское предприятие «Автовокзал» выбралось из кризиса, закрыв кафе и свою автоколонну. Автобусы и общепит приносили по 3 миллиона рублей убытка ежемесячно, сообщили «Призыву» в нынешнем руководстве вокзала. Теперь долгов нет. Вместе с ликвидацией своего перевозчика из расписания убрали 10 междугородних маршрутов. Пассажиры не пострадали, заверил и.о. директора транспортной организации Павел Левин. У горожан на этот счёт другое мнение.



«Призыв» в последнее время неоднократно получал жалобы на путаницу в расписании владимирского автовокзала. Мы сами сравнивали электронные версии расписания с фактическим положением дел. И почувствовали разницу, о чем сообщили здесь. Но руководство вокзала считает, что причин для беспокойства нет: образовавшиеся из-за ликвидации своего автопарка лакуны закрыли другие перевозчики, рейсов хватает, и при этом финансовая картина — замечательная.

Павел Левин, и.о директора предприятия «Владимирский автовокзал»:

На начало 2018 года задолженность перед перевозчиками была 3,5 миллиона рублей, и к моменту моего прихода сюда она составила уже более 20 миллионов.

Если бы не были предприняты эти меры, то долги бы выросли до 35 миллионов рублей. Наверное, весь этот мыльный пузырь бы просто лопнул.

Это если эмоционально говорить. А если юридическим языком, то, наверное, уже была бы начата процедура банкротства.

С начала 2020 года автовокзалы будут брать фиксированную плату с автобусов за свои услуги.



Преобразования коснулись и отношений автовокзала с перевозчиками. Тот с начала будущего года отказался от процентов от продажи билетов. Вместо этого вводятся фиксированные ставки. Павел Левин считает, что это не повлечёт роста тарифов для пассажиров. При этом департамент цен и тарифов сейчас пересматривает лимиты проезда в городских и междугородних автобусах в сторону повышения. Так что с нового года проезд в общественном транспорте однозначно подорожает. Регулируемые перевозки — на 4-5%, а вот нерегулируемые — пока неясно.

Другие идеи, витающие в головах вокзальных боссов и касающиеся спасения предприятия, не озвучивались. Но они, видимо, есть, поскольку губернатор, посетивший автовокзал, назвал планы по его развитию – стратегией.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

Проанализировав все государственные унитарные предприятия и другие структуры, учредителями которых является администрация, я прекрасно понимал, что мы скатываемся в яму.

Задолженность росла, никакого выхода у предыдущего руководства не было, кроме как продажа с молотка. Меня это не устроило.

Было принято решение о смене руководства и стратегии. Стратегия приносит свои плоды.

Известно, что ремонтов в здании автовокзалов не планируется. Никаких дополнительных услуг вводиться не будет. Свободных помещений на автовокзале много, но сдать их нельзя: требуется ремонт, из-за текущей крыши они пришли в негодность. Плюс еще ставки аренды, утверждённые региональными властями, высоки и ни о каких скидках для потенциальных арендаторов не может быть и речи. Но что-то, наверное, кроется за красивым словом «стратегия». Нельзя же под ним понимать один только разгон закусочных и ликвидацию старых автобусов?

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»