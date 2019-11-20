Владимирский автовокзал разогнал общепит и вылез из долгов

Владимирское предприятие «Автовокзал» выбралось из кризиса, закрыв кафе и свою автоколонну. Автобусы и общепит приносили по 3 миллиона рублей убытка ежемесячно, сообщили «Призыву» в нынешнем руководстве вокзала. Теперь долгов нет. Вместе с ликвидацией своего перевозчика из расписания убрали 10 междугородних маршрутов. Пассажиры не пострадали, заверил и.о. директора транспортной организации Павел Левин. У горожан на этот счёт другое мнение.
«Призыв» в последнее время неоднократно получал жалобы на путаницу в расписании владимирского автовокзала. Мы сами сравнивали электронные версии расписания с фактическим положением дел. И почувствовали разницу, о чем сообщили здесь. Но руководство вокзала считает, что причин для беспокойства нет: образовавшиеся из-за ликвидации своего автопарка лакуны закрыли другие перевозчики, рейсов хватает, и при этом финансовая картина — замечательная.
Павел Левин, и.о директора предприятия «Владимирский автовокзал»:
- На начало 2018 года задолженность перед перевозчиками была 3,5 миллиона рублей, и к моменту моего прихода сюда она составила уже более 20 миллионов.
- Если бы не были предприняты эти меры, то долги бы выросли до 35 миллионов рублей. Наверное, весь этот мыльный пузырь бы просто лопнул.
- Это если эмоционально говорить. А если юридическим языком, то, наверное, уже была бы начата процедура банкротства.
С начала 2020 года автовокзалы будут брать фиксированную плату с автобусов за свои услуги.
Преобразования коснулись и отношений автовокзала с перевозчиками. Тот с начала будущего года отказался от процентов от продажи билетов. Вместо этого вводятся фиксированные ставки. Павел Левин считает, что это не повлечёт роста тарифов для пассажиров. При этом департамент цен и тарифов сейчас пересматривает лимиты проезда в городских и междугородних автобусах в сторону повышения. Так что с нового года проезд в общественном транспорте однозначно подорожает. Регулируемые перевозки — на 4-5%, а вот нерегулируемые — пока неясно.
Другие идеи, витающие в головах вокзальных боссов и касающиеся спасения предприятия, не озвучивались. Но они, видимо, есть, поскольку губернатор, посетивший автовокзал, назвал планы по его развитию – стратегией.
Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:
- Проанализировав все государственные унитарные предприятия и другие структуры, учредителями которых является администрация, я прекрасно понимал, что мы скатываемся в яму.
- Задолженность росла, никакого выхода у предыдущего руководства не было, кроме как продажа с молотка. Меня это не устроило.
- Было принято решение о смене руководства и стратегии. Стратегия приносит свои плоды.
Известно, что ремонтов в здании автовокзалов не планируется. Никаких дополнительных услуг вводиться не будет. Свободных помещений на автовокзале много, но сдать их нельзя: требуется ремонт, из-за текущей крыши они пришли в негодность. Плюс еще ставки аренды, утверждённые региональными властями, высоки и ни о каких скидках для потенциальных арендаторов не может быть и речи. Но что-то, наверное, кроется за красивым словом «стратегия». Нельзя же под ним понимать один только разгон закусочных и ликвидацию старых автобусов?
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыв»
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