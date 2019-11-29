Владимирские женщины едут бесплатно рожать в Москву и Иваново

Роды в жизни каждой женщины — ответственный и важный момент. И исход этого процесса будет зависеть от многих факторов. В том числе от профессионализма врачей. Ведь во время родов в руках акушера находится сразу две жизни: матери и ребенка.

Кто-то предпочитает записываться на роды в своем регионе, а кто-то уезжает в клиники соседних областей. Причем обслуживаться там там роженицы могут бесплатно.

Почему все больше женщин уезжает рожать в другие области, как там записаться на бесплатные роды, какие регионы самые популярные? «Призыв» задал эти вопросы специалистам территориального фонда ОМС и многодетной маме Анне Онисковец, которая второго и третьего малыша рожала за пределами Владимирской области.