Владимирские женщины едут бесплатно рожать в Москву и Иваново

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Непростой выбор
Роды в жизни каждой женщины — ответственный и важный момент. И исход этого процесса будет зависеть от многих факторов. В том числе от профессионализма врачей. Ведь во время родов в руках акушера находится сразу две жизни: матери и ребенка.
Кто-то предпочитает записываться на роды в своем регионе, а кто-то уезжает в клиники соседних областей. Причем обслуживаться там там роженицы могут бесплатно.
Почему все больше женщин уезжает рожать в другие области, как там записаться на бесплатные роды, какие регионы самые популярные? «Призыв» задал эти вопросы специалистам территориального фонда ОМС и многодетной маме Анне Онисковец, которая второго и третьего малыша рожала за пределами Владимирской области.
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Иваново и Москва - в приоритете
За 9 месяцев 2019 года во Владимирской области прошло более 8000 родов. Медицинскую помощь беременные получали у себя в районных больницах, а также в роддомах Владимира.
Около пятисот женщин (это 6, 25% ) решили рожать за пределами региона. Например, 262 будущие мамы отправились в Московскую область, 118 — в Ивановскую. И расстояние в сотни километров женщин не испугало.
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Одна из причин «миграции» – негативный опыт
Жительница Владимира Анна Онисковец — трижды счастливая мама. Все роды были проведены кесаревым сечением. Своего первого сына она рожала экстренно в одном из владимирских роддомов. Но второго и третьего ребенка решила доверить медикам из Иваново. По словам Анны, от услуг местных врачей она отказалась из-за отношения персонала и условий пребывания, которые ее не устроили на тот момент. Малыш Анны при рождении весил чуть больше 2-х килограммов. И его сразу же забрали у матери.
— Мой первый ребёнок после родов некоторое время провёл в кювезе под капельницей. Самое ужасное, что мне нельзя было его кормить. Даже сцеженное молоко не принимали. Мне говорили, что высок риск инфекции. Свидания по 15 минут в день, врачи толком ничего не объясняли. Одна смена говорила, что с ним всё в порядке: бодрый, хороший аппетит, прибавил в весе. Другая — пугала, что ребенок слабый, вялый, надеяться не на что. Знаю, что многим наши роддома нравятся, что за последние семь лет условия в них изменились к лучшему. Но для себя я тогда решила, что второй раз выберу другое место для рождения ребёнка. И поехала в Ивановский НИИ Материнства и Детства.
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Как с маловесными детьми поступают в Иваново?
По словам Анны, когда она родила вторую дочку, с ней в палате лежали мамы детей с весом 850 и 1200 граммов. Да, их дети находились в другом отделении, их выхаживали, но потом всё-таки воссоединяли с мамами.
— Там очень ратуют за естественное вскармливание, естественные роды. Мне это понравилось. И третьего сына я тоже рожала там. И снова порадовало отношение (не только врачей, но всего персонала). Несколько раз в день в палату приходят специалисты, отвечают на вопросы, просто поправляют подушку, чтобы было удобнее лежать, приносят воды. И всё это без какого-то одолжения, а просто потому, что так заведено, — говорит Анна.
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Имеет ли право женщина по полису ОМС выбрать любой роддом в России?
Оказывается, имеет. Но только в плановом режиме. В выбранный роддом следует записаться на роды на сроке в 35 -36 недель беременности, предоставив все информацию о своей беременности.
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» утвержден приказом Минздрава России от 01.11.2012 №572н, по которому «при сроке беременности 35-36 недель с учетом течения беременности по триместрам, оценки риска осложнений, консультации врачей-специалистов, формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового родоразрешения».
Главное о выбранном медучреждении заранее информировать своего врача-акушера, — сообщают в территориальном фонде ОМС.
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Не стесняйтесь звонить врачу
Когда у Анны Онисковец подходил срок вторых родов, она записалась на УЗИ и консультацию врача в ивановский НИИ МИД. Срок беременности составлял 36 недель. А на 39-ой неделе женщина поехала рожать, потому что начались предвестники родов.
— Стало сильно тянуть живот, и я испугалась, что вот-вот начнётся и опять мне придётся рожать во Владимире. До Иваново примерно час езды, мы успели вовремя. У меня было плановое кесарево сечение по полису ОМС. Чтобы не рисковать, мы заранее заключили договор с ними. Теперь это стало возможным, у них на сайте вся информация есть. А вообще я наглая, когда дело касается здоровья, особенно здоровья моих детей: звоню главному врачу и говорю: «Хочу у вас рожать, как мне это мне делать?»
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Кто выписывает направление на роды в другом регионе?
Направление на роды в другой регион может выдать лечащий врач. Медик в женской консультации обязан проинформировать беременную о том, что у неё есть право выбрать место, где рожать.
- Если женщина не стояла на учете в медучреждении, то после 35 недель беременности она сама может обратиться к главному врачу понравившегося ей роддома и записаться на плановые роды.
- При условии, что медучреждение является участником госпрограммы обслуживания населения по полису ОМС.
- У беременной на руках должен быть весь необходимый пакет сданных анализов, включая анализы крови, мочи, УЗИ.
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Придётся ли роженице доплачивать за какие-то услуги?
Все застрахованные лица, а в данном случае беременные с полисом ОМС, имеют право на бесплатную медпомощь при наступлении страхового случая. Объем диагностики и лечебных мероприятий каждого конкретного пациента определяет врач.
— Все необходимые диагностические и лабораторные исследования, а также лечебные мероприятия, в том числе лекарственную терапию, назначенные пациенту лечащим врачом, в дневном и круглосуточном стационаре, должны быть выполнены бесплатно, — подчеркивают в фонде ОМС. — Необходимо направление врача в те медицинские организации, которые работают в сфере ОМС.
— Когда идешь по полису ОМС, доплачивать уже ничего не нужно. — подтверждает Анна Онисковец. — Ну, цветы, шампанское и конфеты на выписку не считаются. Это уже по желанию.
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Статистика намекает
Средняя стоимость одних родов за пределами Владимирской области в этом году обошлась региональному фонду ОМС более чем в 27 тысяч рублей. Таким образом, из области ушло около 15 миллионов рублей.
Справедливости ради, статистику нельзя назвать плачевной: всего около 6% женщин выбирают для родов больницы в соседних областях. Но все равно стоит задуматься. Возможно, опираясь на практику медучреждений ивановских и московских клиник, стоит улучшать систему родовспоможения в нашем регионе? Для этого стоит просто прислушаться к пожеланиям женщин.
Ранее «Призыв» сообщал о специфике домашних родов.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: jmiss.ru
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