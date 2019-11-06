Владимирские сувениры взяли Гран-при всероссийского конкурса

Впервые сувениры из Владимирской области завоевали сразу три Гран-при всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Представители Владимира, Суздаля и Мурома покорили членов жюри и получили за это три заветных колокольчика – символа конкурса. Престижной наградой отмечены суздальские гравюры на металле, пряничная раскраска «Нарисуй свой пряничный Владимир» и «Книга путешествия по Мурому» Марии Майстровой. Как сообщает портал «Муром24», художница из города на Оке завоевала первый приз в номинации «Лучший сувенир маршрута».

— Дневник путешествия и Книга путешествия — это блокноты, в которых путешественник оставляет свои записи, зарисовки, вклейки, вкладки. Вот такой Дневник и оценили эксперты премии, отметив главным призом конкурса. Это написанная и придуманная мной «Книга путешествия по Мурому», в потрясающей кожаной обложке, созданной муромским мастером Андреем Аверьяновым, — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Мария Майстрова.

«Владимир чай» артели «Дядя Миша» получил специальный диплом «За креативный подход в продвижении региона с помощью сувенирной продукции для туристов». Детская игра от владимирского Музея ложки заняла 2 место в номинации «сувенир эконом-класса».

Сразу три сувенира из Владимирской области стали лучшими в своих номинациях.

Финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоялся в Саратове. Участие в нём принимали представители 44 регионов страны. От Владимирской области было заявлено 7 сувениров.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский фестиваль День Пряника занял первое место в региональной национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, которая состоялась в Москве. Он отметился в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Марии Майстровой