Владимирские школьники заболели пневмонией

Школьник областного центра подхватили внебольничную пневмонию. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, проблема с легкими зафиксирована у четырех учеников начального звена образовательного учреждения в Юрьевце. В одном из классов 42-ой школы введен карантин на 10 дней. Предполагается, что ограничительные мероприятия снимут 22 ноября. Но это только при условии, что новых случаев пневмонии не зафиксируют.

— Карантин был введен 12 ноября. А последний заболевший ребенок был у нас 11-го числа. Сейчас нами проверяются все контактные взрослые и дети. Если кто-нибудь заболеет пневмонией, мы продлим карантин, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Сейчас мы говорим о единичных случаях пневмонии, но уверенность в том, что больше никто не заболеет, нет.

На данный момент одна из главных задач — свести к минимуму общение детей.

В школе отменены все культурно-массовые мероприятия и классная система. Теперь ученики старшего звена не ходят по кабинетам, а находятся в одном помещении. И к ним приходят педагоги. Образовательное учреждение уже обработали.

Чуть ранее внебольничная пневмония была зафиксирована в Муроме. Там ситуацию уже удалось взять под контроль. Специалисты надеются, что они не допустят вспышку заболевания. В прошлом году проблемы с легкими были выявлены у нескольких десятков человек. Во всех зарегистрированных случаях у заболевших пневмонией детей была выявлена микоплазма. В частности, 36-ю школу Владимира в октябре закрыли на карантин.

Ранее «Призыв» сообщал, что полузабытая инфекция напомнила о себе в Гусь-Хрустальном. В детском саду № 27 зафиксирована вспышка скарлатины.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»