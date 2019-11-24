Владимирские мамы всё чаще решаются на пятую беременность

Сегодня в России отмечается замечательный праздник — День матери. К этому событию Владимирстат подготовил любопытную статистику, сравнив данные 2018 и 2012 годов. В регионе за это время стало больше матерей-героинь. На рождение третьего ребенка в прошлом году решились 1905 женщин — это на 533 больше, чем в 2012 году (1372).

Детей должно быть не менее четырех, сказали себе в прошлом году 490 женщин, и это на 141 маму больше, чем в 2012 году (349). Есть в области и матери-героини, решившиеся на рождение пятого и последующих детей. В прошлом году их было 294, в 2012 году — 172 женщины.

Тенденция последних лет – роженицы становятся всё более возрастными.

Средний возраст мам при рождении ребенка год от года растет. В 2012 году — 27,8 года, в 2016 и в 2017 годах — 28,3, в 2018 году — 28,6 года. Статистика утверждает: рождение первого ребенка женщины все чаще откладывают на более позднее время. В 2018 году в возрасте 18-25 лет осчастливили себя первенцем 2054 мамы, тогда как в 2012 году — 4862.

— Что касается дам, находящихся в возрасте, пограничном с закатом фертильной функции, они также внесли свою лепту в благородное дело продолжения рода. Так, в прошедшем году у женщин в возрасте 40-46 лет родилось 354 ребенка (2012 год- 257). Причем у 40 — это были первенцы (2012 год — 37), — говорится в сообщении Владимирстата.

Между тем, в силу разных причин все меньше женщин страны становится матерями. Аналогичная ситуация сложилась и во Владимирской области. Так, в прошлом году впервые стали мамами 4663 женщины. Шесть лет назад их было в 1,7 раза больше — 8183. Второго ребенка родили 5327 женщин, в 2012 году – 6394.

Согласно прогнозному сценарию демографического будущего показатель суммарного коэффициента рождаемости будет снижаться еще два года. Начиная с 2022 года, начнет понемногу расти и к 2035 году составит 1, 596 рождений, обнадежили во Владимирстате.

Ранее «Призыв» сообщал, что число мужчин в области сократилось на 5 тысяч.

Ольга Ефремова

Фото: detitambov.ru