Владимирские горки не выдержали наплыва детей

Не рассчитали. Владимирских детей много, причём настолько, что горки, лестницы и качели в новых скверах из-за этого разрушаются. Многим игровым площадкам, появившимся в ходе благоустройства общественных пространств областного центра, уже требуется ремонт, сообщили в мэрии. Восстанавливать приходится как пластиковые и деревянные конструкции, так и крепеж основания детских комплексов.

Дмитрий Еропов, зам.начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:

Основные проблемы по детскому оборудованию — это завышенная эксплуатация. В частности, общественная территория по Комиссарова.

Там такой наплыв посетителей, что они своим количеством приводят некоторое оборудование в непригодное состояние. Требуется ремонт.

Расшатываются болты, крепления. Просто от повышенной нагрузки. Не то, что два ребенка лазают. А школьники, бугаи. Начинают бегать, прыгать, ломать.

На каруселях положено вчетвером, а они восемь человек. Вот и поломки возникают.

Общественное пространство на Комиссарова привели в порядок лишь в прошлом году. Около каскада прудов появился огромный корабль с множеством лестниц, горок, труб, качелей. В общем, детям на радость. И не удивительно, что сюда ринулись все дети района. Доброе – огромный жилой квартал. И альтернативы новой детской площадке нет.

Долгожданное благоустройство парка «Добросельский» отложено на неопределенный срок

И такая ситуация повсюду в городе. Сквер за ГДК – один городок на сотни жилых домов. Как «Призыв» сообщал ранее, сквер погрузился во мрак. И виной тому не дети. Фонари погасли, потому что лампочки перегорели. А менять их не торопятся.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»