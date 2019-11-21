Владимирские автомобилисты штурмуют наркодиспансер

Сотни автомобилистов штурмуют наркодиспансеры и больницы по всей Владимирской области. Люди спешат получить справку, необходимую для выдачи или замены водительских прав, по старой цене. Уже завтра документ подорожает, по некоторым оценкам, до 20 раз. Чтобы не переплачивать, автомобилисты и кандидаты в водители отложили все дела на потом. По информации «Призыва», накануне наркодиспансер во Владимире принял не меньше 600 человек. Это в 10 раз больше, чем обычно. Людям приходится по два часа стоять на морозе.

— У меня заканчиваются водительские права в начале февраля. Хотел пройти всех врачей после Нового года, но когда узнал, что заплатить за это придется в 20 раз больше, отпросился с работы и рванул в наркодиспансер, — пояснил «Призыву» Артем Соколов. — Пришел в 9 утра, а тут уже в очереди около 150 человек. Как специально, сегодня ударили морозы. Холодно, но что делать, стоим!

22 ноября вступит в силу утвержденный приказом Минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Обследование станет сложным и дорогим. За дополнительные обследования придется заплатить автолюбителям. Сколько точно услуга будет стоить в нашем регионе, пока не известно. На этот вопрос почему-то не могут ответить даже в областном наркологическом диспансере.

— Мы не знаем, сколько будет стоить эта справка. Не будем говорить голословно, сколько придется заплатить. Будем считать, тогда и станет понятно, — пояснили «Призыву» в учреждении здравоохранения, в которое мы позвонили на правах анонимного автолюбителя.

Водителям и тем, кто только хочет сесть за руль, стоит подготовиться к резкому скачку цен за услугу.

По информации из других регионов, стоимость комиссии на категории А и В составит от 3500 до 7500 рублей, за категории С, D — от 5000 до 9000 рублей. Цены во Владимире, судя по всему, огласят только на следующей неделе. Завтра, согласно объявлению на официальном сайте областного наркодиспансера, кабинет платных услуг работать не будет.

Сегодня последний день, когда за отметку нарколога жители области могут заплатить 250 рублей. Но уже в понедельник придется забыть об этой цене. Автолюбители раскошелятся на дорогостоящий анализ мочи и крови. При получении или обновлении водительских прав медицинская комиссия проверит вас на содержание наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Выявит анализ и хроническое употребление алкоголя. Всем, кто не пройдет исследование, отметка о том, что противопоказаний к управлению транспортным средством, поставлена не будет. Получить или обновить права не получится.

Нововведения вызвали настоящий ажиотаж. Очереди выстраиваются и в клиниках, которые выдают медсправки для ГИБДД. Автолюбители переживают, что полученные по старым правилам документы из наркодиспансера не будут действительны. Однако в частных клиниках, в которые мы обратились за консультацией, эту информацию не подтвердили.

— У автолюбителя есть 14 дней, чтобы прийти к нам со справками от нарколога и психолога. Если вы ее 21 ноября получите, а придете к нам 22 или 23 числа, конечно, она будет действительна. Только надо заранее записываться, — пояснили медики.

При этом нельзя исключать, что подорожание услуг наркодиспансера отразится на окончательных справках для ГИБДД. Сейчас этот документ во Владимире стоит от 800 до 1500 тысяч рублей за категории А,В и от 2000 до 3650 для категорий C,D,Е. Плюс заплатить надо за осмотр психиатра, а это около 300 рублей. И сумма за медицинское освидетельствование получается солидная. Как минимум 5 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область выбилась в лидеры по некачественному топливу.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»