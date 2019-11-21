Владимирская область оказалась в лидерах по некачественному топливу

Владимирская область в лидерах по некачественному топливу среди регионов ЦФО. Такие выводы сделали представители Росстандарта на основе жалоб, поступивших из нашего края. В результате на интерактивной карте Центрального федерального округа область окрасилась в бордовые цвета. Аналогичные оттенки у Костромы и Рязани. Но 33-й регион выделяется даже на фоне отстающих. Неутешительные результаты были озвучены на совещании руководителей подразделений федерального агентства.

— Ситуация с продажами суррогата во Владимирской области печальная. На интерактивной карте, которую мы подготовили, регион даже не красный, он окрашен в бордовые цвета, — рассказал заместитель руководителя федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Кулешов. — Водители из других областей не заезжают во Владимир, чтобы заправиться. Продажа суррогата — это продажа наркотиков.

В 2019 году из нашего региона в Росстандарт поступило 23 жалобы. Это 16% от общего числа. Цифра большая. Представители федерального агентства проверили семнадцать АЗС. В шести случаях выявили факты продажи некачественного топлива. По мнению специалистов, суррогат в регионе разливать даже не стесняются. Дистиллят и газовые конденсаты можно встретить в открытом доступе. И это главная проблема.

— Реализация контрафакта ставит в неравные условия честных игроков на рынке. Кроме того, некачественное топливо приносит вред окружающей среде. Основная часть топлива, которую мы проверили, не соответствует по физико-химическим показателям, — говорит руководитель ЦМТУ Росстандарта Марина Калинникова. — Проблема была озвучена на совещании с участием прокуратуры. Хочется верить, что мы должны ее решить. Это важно как для экономики, так и для экологии региона.

Общественники не согласны с однозначными выводами Росстандарта.

Представители проекта «Трасса. Контроль качества» за год объехали все районы Владимирской области и ответственно заявляют, что наш регион не самый худший по качеству топлива. Просто представители бизнеса не боятся проверок и не готовятся к ним.

— Мне даже обидно за наш край. Я много, где был. Объехал весь ЦФО, мне есть с чем сравнивать. Вот, например, в Нижегородской области тоже продают суррогат, но там перед проверками бизнесмены готовятся, а у нас ничего не боятся, — говорит руководитель «Трасса. Контроль качества» Алексей Смирнов. — Наша область не самая худшая. Но так как Росстандарт ориентируется в своей работе на количество полученных жалоб и подтвержденных проверок, получается, что мы в аутсайдерах.

По словам Алексея Смирнова, интерактивная карта, которую презентовали на встрече, не является реальным отражением дел на топливном рынке. Ситуация так быстро меняется, что отследить процессы сложно. К примеру, одни компании, у которых обнаружили суррогат, проходят перерегистрацию и продолжают работать, как ни в чем не бывало.

Это не значит, что бороться с суррогатом не стоит, но учитывать региональную специфику необходимо, уверяют общественники. Владимирская область транзитная, у нас по сравнению с соседями на рынке много индивидуальных предпринимателей. И работа с ними подразумевает другой подход.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области могут запретить продажу дистиллята.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»