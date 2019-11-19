Владимирская девочка удивила Деда Мороза своей просьбой

Девятилетняя жительница Владимирской области смогла удивить Деда Мороза. Девочка по имени Лиза отправила новогоднему волшебнику весьма нестандартное пожелание. Пока ее ровесники просят смартфоны, куклы и машины, Лиза обеспокоена проблемами экологии, в частности осушением рек.

— В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду, — цитирует телеканал RT представителя пресс-службы Деда Мороза.

В канцелярии новогоднего волшебника также рассказали, что помимо материальных благ дети нередко просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. На 1 ноября текущего года Деду Морозу прислали 3,6 млн писем.

Письма пишут как дети, так и взрослые, многие из которых старше 40 лет.

Также в пресс-службе Деда Мороза рассказали о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Письмо не стоит начинать с таких слов, как «я хочу» или «подари мне». Сначала надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника.

— После приветствия напишите немного о себе: как вас зовут, где вы живёте, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно попрощайтесь, напишите дату, когда написали письмо, — рассказали в канцелярии.

Также к письму можно приложить стихотворение или нарисовать картинку.

Ранее «Призыв» сообщал, что на новогодние украшения деревьев и столбов в скверах и на магистральных улицах Владимира потратят около миллиона рублей.

Ольга Ефремова

Фото: versiya.info