Владимир раскритиковали за вывоз мусора

Отсутствие контейнеров у многоэтажек на улице Чайковского стало откровением для властей Владимира. На мусорные завали жители смогли пожаловаться федеральному инспектору, которая приехала сегодня проверять скверы и дворы. Всего два контейнера на 6 пятиэтажек! Координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина была возмущена таким фактом и жестко раскритиковала власти за подготовку к мусорной реформе.

— У вас было полтора года, чтобы подготовиться к работе регоператора. Нужно было обновить мусорные площадки, определиться с количеством мусорных контейнеров, проработать вопросы, как отдать их в аренду регоператору. По нормам контейнер объемов 0,6 куба на стоквартирный дом. А здесь нарушения, — заявила Светлана Калинина.

Жители рассказали, что у домов № 28, 30, 32, 32-а, 34 и 34-а убирали контейнеры постепенно, двор за двором. В итоге осталось два. Их специально опустошили накануне визита экспертов ОНФ.

У каждой многоэтажки должны стоять свои контейнеры для вывоза мусора.

Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник сначала совсем не поверил жалобам жителей, говорил, что все контейнерные площадки перенесли непосредственно к каждому конкретному дому, как того требуют правила благоустройства. Но федеральный эксперт не растерялась и прошлась по дворам, чтобы воочию убедиться в отсутствии контейнеров для вывоза мусора. Мэрии дали месяц, чтобы устранить все недостатки. И предупредили, если не заняться этим сейчас, потом у регоператора будут серьезные проблемы.

Как «Призыв» писал ранее, во Владимире до сих пор не выбран регоператор, который будет вывозить твердые коммунальные отходы и собирать деньги с населения. В 10 районах области будут работать два регоператора. Для них уже утверждены тарифы.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»