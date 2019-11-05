«ВКС» заплатит за грубость сотрудников и неправильный счет

Житель Владимира отсудил у АО «ВКС» компенсацию морального вреда за неправильно выставленный счет. А еще горожанина возмутила грубость сотрудников поставщика электроэнергии. Житель улицы Добросельской обратился в суд после того, как получил квиток от «ВКС» с перерасчетом за электричество в размере 7713 рублей 77 копеек. Истец уточнил, что всегда добросовестно оплачивал коммунальную услугу по счетчику, которым оборудована его квартира. А значит, никаких перерасчетов быть не должно. Незаконность действий ответчика по перерасчету коммунальных платежей за потребленное электричество подтвердили истцу и в Государственной жилищной инспекции Владимирской области.

Выяснить причины перерасчета у сотрудников АО «ВКС» мужчина не смог.

Сотрудники компании ответили ему в грубой форме, объяснений не дали. При этом заявили, что в результате указанного перерасчета и образования задолженности ему прекратят начислять субсидию. Причиненный моральный вред ответчик оценил в 10 000 рублей, сообщает пресс-службы Фрунзенского суда.

На судебное заседание представитель ответчика не явился. Тем не менее в представленном отзыве ответчик ошибку признал, объяснив ее технической сбоем. Неправильно выставленный счет устранили и сделали перерасчет. А вот заявленный размер морального вреда ответчик посчитал завышенным и попросил суд его снизить. В итоге Фрунзенский суд удовлетворил исковые требования жителя Владимира частично, снизив заявленный размер компенсации до 2000 рублей. Также с ответчика в доход государства взыскана государственная пошлина в сумме 300 руб.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Владимира благодаря вмешательству прокуратуры смогла отсудить у застройщика компенсацию за просрочку при сдаче дома.

Ольга Ефремова

Фото: news-ria.com