Виновника трагедии в Мелехово оставили под стражей до 28 декабря

Водителю, сбившему на «зебре» в поселке Мелехово двоих подростков, продлили срок содержания под стражей. Там он пробудет по 28 декабря включительно. Ходатайство следователя удовлетворил Ковровский городской суд. Обвиняемый против такого решения не возражал. Между тем его защитник настаивал на том, что основания, которые послужили для избрания данной меры пресечения, отпали.

Однако у следствия на этот счет другая точка зрения. Большинство свидетелей по делу — дети. Находясь на свободе, обвиняемый может оказывать на них давление или вовсе скрыться от правосудия.

Виновника трагедии заключили под стражу в сентябре, в октябре срок продлили до 4 декабря.

Страшное ДТП произошло вечером 4 сентября. Водитель «BMW» сбил на «зебре» пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи. Доследственная проверка установила, что водитель двигался с нарушением скоростного режима.

Как «Призыв» сообщал ранее, водитель был злостным нарушителем правил дорожного движения. Штрафы он получал регулярно.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»