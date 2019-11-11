Виновник трагедии в Мелехово останется под стражей до декабря

22-летний водитель «BMW», который 4 сентября насмерть сбил двоих подростков на переходе в Мелехово, останется под стражей до 4 декабря. Следователи ковровского отдела УМВД по Владимирской области пока не обращались в суд за продлением срока. Как «Призыву» пояснила заместитель начальника отдела госслужбы Ковровского городского суда Светлана Дарьина, виновник чудовищной трагедии находится в спецучастке исправительной колонии № 7, где содержатся подследственные.

Срок задержания пока не продлен.

«Призыв» направил запрос в областное управление МВД. Мы ждем информацию о ходе расследования и сроках продления задержания водителя. Дело в дальнейшем будет также рассматривать в Ковровском городском суде.

Как «Призыв» сообщал ранее, водитель был злостным нарушителем правил дорожного движения. Штрафы он получал регулярно.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»