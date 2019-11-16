Въезд на аэропорт перекрыли забором

На федеральной трассе в сторону микрорайона Юрьевец установили барьерное ограждение. Яркие столбики поставили как раз в районе поворота на аэропорт. О закрытии левого поворота Упрдор «Москва-Нижний Новгород» сообщило еще месяц назад.

Но далеко не все автомобилисты вняли запретам. Не помогла даже сплошная линия разметки. Теперь с машинам придется разворачиваться на перекрестке в Юрьевце и, если ехать в обратном направлении, в районе гипермаркета «Лента».

Встречные потоки разделяют барьерным ограждением по всей трассе в черте Владимира

На повороте на аэропорт неоднократно происходили аварии. Стрим с одной из них вы можете посмотреть здесь. Перекресток закрыли, чтобы обезопасить движение на этому участке и также увеличить скорость потока движения. Стоящие автомобили с включенными левыми поворотниками здорово тормозили транзитный поток.



Также левые повороты до конца года закроют и на других перекрестках на федеральной трассе в черте города. Возмущенную реакцию городских властей на тему транспортного коллапса можно послушать здесь. Пересмотрят схему движения машин на Белоконской, на двух участках на Куйбышева и уже изменена схема на Белякова. Наши подписчики выражают негативное отношение по поводу решения федеральных дорожников. Много гневных постов написано и в социальных сетях. Но к общественному мнению в Упрдоре не прислушиваются.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»