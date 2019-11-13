«Варяги» приходят командами и раздражают всё сильнее

«Варяги» не канули в Лету. Владимирцы переживают их нашествие. Пришедшие «править и володети нами» вызывают всё большее раздражение. Кто такие современные «варяги» и как к ним относиться – об этом рассуждает автор программы «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

Новое интересное явление в области наблюдается. Ему уже несколько лет, и я бы не назвал его ситуативным, поскольку оно устойчиво и усиливается. Явление это обобщает одно слово — «варяги». То есть приход к управлению людей из других регионов. И раньше, бывало, руководителями назначали сторонних, но это были единичные случаи, и никогда новые люди не приходили командой.

Я сейчас сознательно избегаю оценки — позитивное это явление или негативное, оно мне интересно как феномен. Причём многоплановый. Ну вот первое — профессиональное соответствие. Что имею в виду? Раньше с точки зрения профессиональной назначение человека вопросов не вызывало: как правило, бэкграунд его был понятный. Потому что существовали правила карьерного роста, которые пусть формально, но надо было соблюсти. Открыл после школы рабочую биографию, дорос до мастера — всё, дальше надо идти в техникум. После этого ты мог стать начальником цеха. Хочешь выше — кончай институт, и хорошо бы вступить в партию. И когда на новое место в другой регион, присылали человека, его предыдущий послужной список вопросов не вызывал. Появился во Владимире Ратмир Степанович Бобовиков — все знали, кто он и что у него за плечами. Сейчас с этим сложнее. Биографии многих новых или куцые, или дают основания полагать, что люди всё ещё ищут себя в профессиональном плане.

Второй момент. Раньше назначенцы приезжали одни. То есть занимали одну должность и волей-неволей вынуждены были ассимилироваться: вникать в местные расклады и налаживать отношения с партхозактивом, который сейчас красиво зовётся элитой. А нынче подход к освоению высоких кресел комплексный. Этому подверглось даже такое богоугодное заведение, как музей — при экс-директоре Конышеве. Это тоже интересное явление, и оно идёт одновременно с противоположным процессом, когда масса молодых, перспективных и талантливых людей, как правило, молодёжи, уезжает из Владимирской области в Москву.

То есть молодёжь не может самореализоваться здесь и едет туда. Это было проблемой даже без «варягов», когда ротация кадров сдерживалась местным болотом, где роль ряски выполняли руководители, рассевшиеся по местам со времён советских. А сейчас социальный лифт упирается ещё и в пришлых назначенцев, и понятно, что ловить нечего, надо двигать в большие города. Такой вот межрегиональный обмен получается.

Как ни печально, со временем тема «варягов» во Владимирской области будет носить всё более негативный оттенок. Почему — понятно, но здесь есть и опасность погрязнуть в местечковости, закрыться в своём мирке, заболотиться — это тоже скучно, грустно и неинтересно. Мне кажется, сейчас (пока) к теме «варягов» лучше отнестись философски. Как Анискин в фильме «Деревенский детектив». Может, помните, там в село прислали уполномоченного — номенклатурщика, который в сельском хозяйстве ничего не понимал, только за бабами бегал. И Анискин говорит председателю колхоза: это тебе похвала, что такого прислали. Раньше, когда колхоз отставал, район толкового мужика направлял, который мог посмотреть, посоветовать. А теперь всё хорошо — и такой сгодится… Так будем считать, что всё у нас хорошо. Не считая мелочей.

Фото: mtdata.ru