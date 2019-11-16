Вандалы развели костер на футбольном поле в Суздале

Вандалы развели костер на футбольном поле стадиона «Спартак» в Суздале. Искусственное покрытие, на которое потратили 25 миллионов рублей, пострадало за воротами и на бровке. И это, к сожалению, не единственный случай порчи спортивного объекта, который находится в стадии реконструкции. Время от времени на игровой площадке можно наткнуться на битые бутылки из-под спиртного. Находится и немало желающих покурить прямо на газоне.

Сергей Сахаров, глава администрации города Суздаль:

Площадка пока не охраняется, так как стадион не закончен .

Я обращался неоднократно к нашим молодым спортсменам, чтобы не разбивали то, что находится в незаконченном строительстве.

Бывает стекло разобьют мячиком, бывает и окурок уронят в траву.

Но это все поправимо, к следующему году все вопросы, в том числе и с охранной, решим.

На данный момент стадион в древнем городе частично обнесен забором, но пройти на поле может любой желающий. Вход на объект открыт. Чтобы завершить строительство «Спартака», необходимо около 20 миллионов. Эти деньги город планировал получить по программе «Газпром дети». Для этого Суздалю необходимо было рассчитаться по долгам за «голубое топливо». Но с финансированием возникли сложности, и пока получить средства на спорт не удалось.

Власти города рассчитывают изменить ситуацию в следующем году. Суздаль надеется на получение 39,5 миллионов рублей. Половина этих средств должна пойти на завершение реконструкции стадиона «Спартак». Еще без малого 20 миллионов рублей выделят на спортивную зону парка «950-летия», где были предусмотрены дополнительные велодорожки, зона воркаута и освещение спортивных кортов. Но пока, по словам Сергея Сахарова, никаких гарантий на финансирование объекта Суздаль не получил.

Сергей Сахаров, глава администрации города Суздаль:

Я в отчаянии, это было в апреле, написал более 10 писем.

Лично Миллеру, Зубкову, Приймаку, который отвечает за программу «Газпром детям», два письма губернатору, Чекуновой, Сипачу два письма о том, что нельзя в таком незаконченном виде оставлять стадион «Спартак».

Понятно, что его края должны были быть поджаты асфальтовой и беговой дорожками, чтобы не расползалось поле.

Но, к сожалению, в 2019 году деньги Суздалю на достройку стадиона не были выделены, и сегодня он находится в недостроенным состоянии,что я признаю.

Ранее деньги на стадион Суздаль получил благодаря тому, что в нашей области прошел форум «Россия — спортивная держава». На заброшенном поле удалось положить искусственное покрытие, заработала дренажная система, построили раздевалки и освещение. Но это только первый этап реконструкции. Объект не достроен и разрушается. Понятно, что без дополнительных вложений сохранить газон будет сложно.

Ранее «Призыв» сообщал, что вице-премьер Ольга Голодец оценила развитие Суздаля. Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма проверила, как идёт подготовка к празднованию 1000-летия города-музея.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»