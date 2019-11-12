Вандалы покусились на меч Александра Невского

Памятник Александру Невскому изуродовали вандалы. На мече и плаще полководца появились надписи. И это при том, что скульптура установлена в самом центре Владимира, да еще напротив УМВД по Владимирской области. Такое соседство хулиганов не испугало. В пресс-службе управления «Призыву» сообщили, что о факте вандализма им известно. Проводится проверка.

Между тем, во Владимире это далеко не первый случай, когда неизвестные портят внешний облик города. В октябре прошлого года хулиганы изуродовали стены и двери зданий на Дворянской и Никитской. Пострадали также забор стадиона «Торпедо» и памятник Лебедеву-Полянскому перед зданием филологического факультета ВлГУ у Золотых ворот.

Полиция проводит проверку.

У бронзовой фигуры аптекаря, стоящей на улице Георгиевской в областном центре, пузырек воровали несколько раз. Неоднократно вандалы атаковали и скульптуру «бронзового мальчика», расположенную на улице Большая Московская. В сентябре этого года неизвестный вандал испортил памятник семейному доктору в Добром. Скульптура лишилась стетоскопа.

Ранее «Призыв» сообщал, что 25 скамеек и столько же урн, установленных на новой аллее парка 50-летия советской власти в Муроме, пострадали от вандалов. Их вырвали с корнем.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»