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В центре Владимира загорелся супермаркет

Эвакуировано 46 человек

Сегодня утром в центре Владимира произошел пожар. Горел супермаркет «Ашан», расположенный в ТЦ «Валентина» на улице Дворянской. Известно, что из магазина было эвакуировано 46 человек, пострадавших нет. По предварительным данным ГУ МЧС России по Владимирской области, произошло возгорание нагара в вентиляции в пекарне.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Сообщение о возгорании поступило в 09.05. В 9.16 пожар был локализован на площади 5 кв.метров, в 9.19 ликвидировано открытое горение, в 9.25 – полная ликвидация пожара, — рапортуют в чрезвычайном ведомстве.

Из здания эвакуировано 46 человек.

На месте работали 12 единиц техники и 43 человека личного состава. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место выехала съемочная группа «Призыва», мы будем следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в торговом центре в Петушках. Огнем было охвачено две тысячи квадратных метров.

Ольга Ефремова 

Фото группы «Подслушано во Владимире»

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