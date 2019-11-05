В центре Владимира водитель устроил погоню с ДПС

Парень пытался скрыться от инспекторов ДПС сразу после того, как его попросили предъявить документы. Провокационное видео погони было опубликовано в популярном паблике. Погоню устроили в центре Владимира, у Золотых ворот. Патрульная машина остановилась около «Toyota», которая газовала и маневрировала, создавая помехи движению другого транспорта. Действия водителя, судя по видео, трудно назвать адекватными. Легковушка была праворукой, водитель вышел со стороны тротуара. После первой же фразы инспектора водитель бросился бежать.

Парень сбил троих пешеходов, которые стояли на тротуаре, на остановке и ждали автобус. Погоня закончилась быстро, потому что дорогу инспектору преградила толпа людей, оказавшихся защитниками горе-водителя. Второй инспектор на машине поехал на помощь первому, поэтому машина нарушителя успела скрыться. Но госномер успели записать.

Погоня в центре поделила прохожих на два лагеря: защитников и противников ГИБДД и водителя.

— Водитель и транспортное средство установлены. Проводится проверка. На данный момент возбуждено дело об административной ответственности на водителя, — пояснил «Призыву» госинспектор городского отдела ГИБДД Валерьян Шируков.

Административное расследование скоро будет завершено. Водитель может понести более суровое наказание.

Как «Призыв» сообщал ранее, инспекторы ГИБДД нашли мотоциклиста, который сбил насмерть пожилую женщину в центре Владимира.

Анна Тумановская

Фото и видео «Подслушано Автомобилистов Владимир»