В центре Владимира подожгли вход в ресторан

Историческое здание в самом центре Владимира переживает второй пожар за последние три недели. По предварительной версии, речь идёт о поджоге. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области, на этот раз не без помощи неизвестных нарушителей вспыхнула вывеска на входе в ресторан, расположенный по адресу Большая Московская, 18. Судя по фотографиям, распространённым в популярном городском паблике, пламя было заметно издалека.





Возгорание удалось обнаружить оперативно. Еще до приезда пожарных расчетов сотрудники заведения с помощью огнетушителей сбили пламя и не допустили распространение огня. Общая площадь пожара составила меньше квадратного метра. Никто не пострадал.

16 октября это строение на Большой Московской уже приходилось тушить. Тогда в результате ремонтных работ на кровле вспыхнул караоке-бар. В результате пожара частично сгорела обрешетка кровли и имущество на площади 50 квадратных метров.

Фото «Призыва»

Связаны или нет два возгорания друг с другом, еще предстоит установить. Нельзя исключать, что кто-то хочет выселить имеющиеся заведения с первой линии в самом центре Владимира.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушках выгорели торговые ряды. Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Полина Тарбеева

Фото группы «Типичный Владимир» в «ВК»