В споре по детскому садику в Юрьевце найден консенсус

Юрьевецкий долгострой — новый садик, который не могут ввести в эксплуатацию из-за спора застройщика с городской администрацией, возможно, скоро станет действующим. Вчера в суде стороны — строительная компания «ВТУС» и мэрия — пришли к соглашению по существенному моменту. Муниципалитет вернёт «ВТУС» в число участников федеральной программы по финансированию объектов образования (и тогда компания с помощью бюджетных средств сможет построить в Юрьевце школу — ещё одно своё обременение), а строители, в свою очередь, передадут городу детский сад.

В Юрьевце запланировано построить школу на 720 мест.

Мэрия официально предложила администрации Владимирской области включить строительство будущей школы в госпрограмму. Документ с такой просьбой был продемонстрирован в Арбитражном суде.

— Администрация города Владимира направила письмо в департамент образования администрации области о включении объекта школы на 720 учащихся номер № 13 по генпалну в государственную программу РФ о развитии образования, утвержденного постановлением правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642, — сообщила Светлана Сафронова, представитель управления земельными ресурсами администрации г. Владимира.

Застройщик, вероятно, дождется реакции областных властей. Если объект включат в программу — сдвинется дело и с садиком. Видимых причин для отказа нет, тем более что школа уже фигурировала ранее в программном документе, но по ряду причин из него выпала. По мнению мэрии, есть ли школа в программе, нет ли – застройщик всё равно должен её построить, он взял на себя такое обязательство. Но строители заявляют, что просто-напросто не потянут такой объект — денег нет.

— Департамент образования рассмотрит просьбу областного центра. И если сочтет необходимым включить школу в программу, то направит заявление в Министерство просвещения, — объяснила цепочку принятия решений Юлия Ванюшина, представитель компании «ВТУС». — Там и рассмотрят вопрос о выделении денежных средств на строительство школы.

Сколько времени займёт этот процесс, сказать трудно. Но вопрос с садиком может решиться быстрее — вынесение решения по нему в Арбитражном суде запланировано на следующей неделе… С другими объектами — жилыми домами, которые строит «ВТУС» в Юрьевце, задержек, как видно, не происходит. По проекту в жилом комплексе «7-й квартал» застройщик должен построить 17 многоквартирных домов и торговый центр с подземной автостоянкой на 105 машин. Сейчас «ВТУС» уже ввёл в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, 7 пока строится, и ещё на один дом фирма пока не получила разрешение.

Социальное обременение компании – строительство двух детских садов на 190 мест и школы.

Спор между мэрией и застройщиком длится уже второй год. Кстати, «ВТУС» застроил именно ту часть квартала, где находится детский садик. Его открытия семьи с маленьким детьми ждут как манну небесную. При благополучном стечении обстоятельств детки пойдут в новый садик уже в следующем году.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»