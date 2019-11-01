В сквере за Дворцом культуры приближается конец света

Вечерние прогулки в новом сквере за владимирским ГДК стали небезопасны. На аллеях перестала работать большая часть фонарей. Благоустройство этой территории проводилось три года назад. Нареканий на освещение не было, а сквер стал центром семейного отдыха для сотен горожан. Но теперь с наступлением вечера он теряет свою привлекательность. Уж больно там темно.

Освещение есть только на спортивной площадке. А на аллеях и рядом с детским городком фонари работают с перебоями. В мэрии «Призыву» сообщили, что о проблеме в администрации знают. Заявка принята, но сразу заменить все погасшие лампочки невозможно. Надо ждать. Это странно, ведь все скверы после благоустройства попадают на баланс управления ЖКХ, которому ежегодно при планировании бюджета выделяют средства на обслуживание и ремонт общественных пространств.

На благоустройство сквера за ГДК израсходовано около 50 миллионов рублей.

Слабое освещение — не единственная проблема сквера. На детской площадке и тренажерных комплексах не раз ломалось оборудование, о чём «Призыв» уже сообщал. Из последних утрат — треснувшие горки для малышей. После жалоб жителей их вообще убрали с площадки. Новых взамен так и не поставили.

С наступлением глубокой осени все больше обращений поступает на темноту городских улиц. Мэрия адресует всех жалобщиков на интернет-портал «Владимир — это мы». Реестр обращений ведет управление ЖКХ. Поскольку специалисты управления сами не успевают объехать весь Владимир, сигналы от людей помогают быть в курсе городских проблем: объекты включаются в план работ. Но, судя по отчётам, их ремонт всё же отстаёт от потока жалоб.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»