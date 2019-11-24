В школах спортивной и художественной гимнастики начнётся ремонт

На ремонт спортивных школ олимпийского резерва во Владимире потратят 55 миллионов рублей. Это целевые деньги из тех, что приходят из федерации и распределяются областью. Ежегодно им находят определённое применение: в 2016-2018 тратили на скверы, в нынешнем — на детские сады, а в следующем очередь дойдёт до спортшкол. Администрации Владимира такая строгость не по душе. Там попросили снять с выделяемых городу денег целевой статус. Тогда ими можно распорядиться с большей эффективностью. И отремонтировать не две спортшколы, а больше.

Ремонт намечен в двух школах: спортивной и художественной гимнастики.

Вера Трусова, начальник финансового управления администрации г. Владимира:

Мы хотим попросить расширить возможность использования этих денег.

Не на две школы, спортивной и художественной гимнастики, а на пять школ олимпийского резерва, которые долго существуют и работают по федеральным стандартам.



Назначение денег, распределяемых в муниципальные образования региона, определяют депутаты Законодательного Собрания. В 2019 году федеральные средства «зарезервировали» за детскими садами. На их ремонт во Владимире направлены десятки миллионов рублей. Летом в четырех ДОУ, по соседству с которыми сейчас строятся новые корпуса яслей, появились пластиковые окна, современные веранды и детские площадки. Там подремонтированы крыши, инженерные сети и местами заменены двери.

Но 55 миллионов рублей на ремонт двух спортшкол будет чересчур, считают в мэрии. Другим спортивным школам тоже нужны вливания. А вот что будет с благоустройством скверов, пока неясно. В этом году, как «Призыв» уже сообщал, денег хватило только на благоустройство сквера на Чайковского и в микрорайоне Коммунар. А мечтали ещё привести в порядок парк «Добросельский».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»