В Меленковском районе утонул рыбак

Рыбак вышел на тонкий лед недалеко от деревни Окшово Меленковского района и провалился. Инцидент произошел 26 ноября вечером. Спасти мужчину не удалось. Сейчас на месте организованы поиски погибшего. Так как трагедия зафиксирована на границе Владимирской и Рязанской областей, к поискам привлечены спасатели из соседнего региона. В общей сложности дно и береговую линию Оки обследуют 12 человек и три единицы техники.

На месте ЧП организованы поиски погибшего.

С началом климатической зимы утонуло уже два человека. Ранее трагический случай произошел на озере в деревне Глазовское Суздальского района. В возрасте 55 лет погиб мужчина.

Несмотря на установившиеся отрицательные температуры, инспекторы МЧС не рекомендуют рыбакам выходить на лед. Накануне спасатели провели профилактический рейд на водохранилище Содышка. Любителей подледного лова предупредили об опасности.

МЧС предупреждает, что выход в данное время на лед очень опасен.

Знаете об этом, да? Вся ответственность за жизнь и здоровья будет на вас.

Прочитайте сами, потратьте 5 минут времени, расскажите родственникам, знакомым.

Сейчас толщина льда неравномерна, и не значит, что, если вы вышли на лед и просидели на нем час-два, что вы вернетесь до берега.

По информации спасателей, сейчас на Содышке толщина льда уже достигла 10 см. Но есть места, где находиться опасно. Так, например, риск провалиться под лед есть около плотины, где осуществляется водосброс. Сотрудники МЧС не рекомендуют рыбакам выходить на лед без элементарных средств спасения.

Ранее «Призыв» сообщал, что на Владимирскую область обрушится на ледяной дождь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Видео ГУ МЧС по Владимирской области