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В каких фильмах снимался Алексей Баталов?

20 ноября нашему выдающемуся земляку исполнился бы 91 год

20 ноября 1928 года в городе Владимире родился талантливейший актер и режиссер Алексей Баталов. Получив среднее образование, он поступил в Школу-студию МХАТ. Решение связать свою жизнь со сценой было очень объяснимым – вся его родня была артистической. Он играл людей, отличавшихся чистотой и душевностью, сдержанных и интеллигентных. Все его герои обладали какой-то притягательной внутренней силой и особым светом, согревающим окружающих. Он и сам был такой в жизни – простой, надежный и очень порядочный человек. В день рождения нашего выдающегося земляка давайте вспомним его наиболее яркие работы в кино.

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Обсуждение 1

  • Русский фильм онлайн:
    15.10.2019 в 11:56

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