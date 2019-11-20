В каких фильмах снимался Алексей Баталов?

20 ноября 1928 года в городе Владимире родился талантливейший актер и режиссер Алексей Баталов. Получив среднее образование, он поступил в Школу-студию МХАТ. Решение связать свою жизнь со сценой было очень объяснимым – вся его родня была артистической. Он играл людей, отличавшихся чистотой и душевностью, сдержанных и интеллигентных. Все его герои обладали какой-то притягательной внутренней силой и особым светом, согревающим окружающих. Он и сам был такой в жизни – простой, надежный и очень порядочный человек. В день рождения нашего выдающегося земляка давайте вспомним его наиболее яркие работы в кино.
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