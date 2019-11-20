В каких фильмах снимался Алексей Баталов?

20 ноября 1928 года в городе Владимире родился талантливейший актер и режиссер Алексей Баталов. Получив среднее образование, он поступил в Школу-студию МХАТ. Решение связать свою жизнь со сценой было очень объяснимым – вся его родня была артистической. Он играл людей, отличавшихся чистотой и душевностью, сдержанных и интеллигентных. Все его герои обладали какой-то притягательной внутренней силой и особым светом, согревающим окружающих. Он и сам был такой в жизни – простой, надежный и очень порядочный человек. В день рождения нашего выдающегося земляка давайте вспомним его наиболее яркие работы в кино.

Эта советская черно-белая драма c Алексеем Баталовым и Татьяной Самойловой в главных ролях стала единственной отечественной картиной, получившей главный приз Каннского кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь. «Летят журавли» «Свет далекой звезды» «Дорогой мой человек» Правильно! Неправильно! - По опросу журнала «Советский экран» картина признана лучшим фильмом 1962 года, а Алексей Баталов, сыгравший главную роль ученого-ядерщика, признан лучшим актёром года. «Иду на грозу» «Возврата нет» «Девять дней одного года» Правильно! Неправильно! - Знаменитая экранизация одного из самых известных рассказов Антона Чехова с Ией Савиной и Алексеем Баталовым. «Дни и ночи» «Дама с собачкой» «В городе С.» Правильно! Неправильно! - Экранизация известной даже школьникам повести Николая Гоголя стала режиссерским дебютом Алексея Баталова. Сам он исполнил в этом фильме эпизодическую роль, а главную роль Акакия Акакиевича Башмачкина блистательно сыграл Ролан Быков. «Шинель» «Портрет» «Женитьба» Правильно! Неправильно! - Кроме Алексея Баталова в главной роли, в экранизации неоднозначной пьесы Льва Толстого снялись такие прекрасные актеры советского кинематографа, как Алла Демидова, Олег Басилашвили, Иннокентий Смоктуновский, Олег Борисов… «Смерть Ивана Ильича» «Воскресение» «Живой труп» Правильно! Неправильно! - Алексей Баталов выступил в этом в фильме-сказке сразу в двух ипостасях: стал его режиссером и сыграл канатоходца-революционера Тибула. «Три короля» «Три толстяка» «Три богатыря» Правильно! Неправильно! - В оскароносном фильме режиссёра Владимира Меньшова Алексей Баталов сыграл роль идеального мужчины, у «которого почти нет недостатков», став кумиром многих советских женщин. «Москва слезам не верит» «Любовь и голуби» «Ширли-мырли» Правильно! Неправильно! - В фильме режиссёра Самсона Самсонова по роману Сирила Хэйра Алексей Баталов в роли доктора Ботлинка с блеском разгадал загадочное преступление. «Опасный поворот» Тайна «Черных дроздов» «Чисто английское убийство» Правильно! Неправильно! - Пронзительная драма Александра Алова и Владимира Наумова по произведениям Михаила Булгакова рассказывает об эмиграции русской интеллигенции в Стамбул в 1920 году. «Бег» «Белая гвардия» «Багровый остров» Правильно! Неправильно! - Гонки, адреналин, высокооктановый бензин и очень много лошадиных сил под капотом - это наш советский мускул-кар фильм с молодым Дмитрием Харатьяном и многоопытным Алексеем Баталовым в главных ролях. «Форсаж» «Скорость» «Прорыв» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> В каких фильмах снимался Алексей Баталов? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook