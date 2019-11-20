В эмоциональном выгорании мам повинен Инстаграм

Эмоциональное выгорание. Все чаще это состояние возникает у женщин, которые безвылазно сидят дома с маленькими детьми. Погружаясь в омут домашних забот, мамы теряют связь с реальным миром, забывают о себе, становясь раздражительными и усталыми. Масла в огонь подливают многочисленные советчики (а с развитием Интернета их круг в разы расширился), которые знают, какой должна быть хорошая мать и как заклеймить плохую. Не менее болезненную реакцию вызывают модные нынче счастливые мамы из Инстаграма, которые регулярно выставляют в соцсетях посты с картинками идеальной семейной жизни. Эти дамы абсолютно всё успевают по дому, дети у них чистые, послушные и самостоятельные. В общем, сказка, которая к жизни не имеет никакого отношения. Потому и вредна.

По всем этим поводам у обычных женщин, которые часто выходят в соцсети, возникает острое чувство собственной неполноценности. И оно неизбежно ведет к эмоциональному выгоранию. Как же вернуть радость жизни, найти время на себя и взбодриться, рассказывает психолог Наталия Фельдман.

В этом выпуске:

0.16 — о том, что эмоциональное выгорание вышло за рамки помогающих профессий;

0.40 — почему мамы из Инстаграма — это зло;

1.36 — может ли беспорядок в доме вызвать отчаяние;

2.36 — почему важно огородиться от внешней оценки;

2.52 — о том, что личное время, личное пространство для мамы — это обязательно;

3.32 — как ревизия маминых дел поможет избавиться от эмоционального выгорания;

4.10 — может ли эмоциональное выгорание спровоцировать проблемы со здоровьем.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: baby-com.ru