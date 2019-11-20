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В эмоциональном выгорании мам повинен Инстаграм

Психолог советует жить осознанно

Эмоциональное выгорание. Все чаще это состояние возникает у женщин, которые  безвылазно сидят дома с маленькими детьми. Погружаясь в омут домашних забот,  мамы теряют связь с реальным миром, забывают о себе, становясь раздражительными и усталыми. Масла в огонь подливают многочисленные советчики (а с развитием Интернета их круг в разы расширился), которые знают, какой должна быть хорошая мать и как заклеймить плохую. Не менее болезненную реакцию вызывают модные нынче счастливые мамы из Инстаграма, которые регулярно выставляют  в соцсетях посты с  картинками  идеальной семейной жизни. Эти дамы абсолютно всё успевают по дому,  дети у них чистые, послушные и самостоятельные. В общем, сказка, которая к жизни не имеет никакого отношения. Потому и вредна.

По всем этим поводам у обычных женщин, которые часто выходят в соцсети,  возникает острое чувство собственной неполноценности. И оно неизбежно ведет к эмоциональному выгоранию. Как же  вернуть радость жизни, найти время на себя и взбодриться, рассказывает психолог Наталия Фельдман. 

В этом выпуске:

  • 0.16 — о том, что эмоциональное выгорание вышло за рамки помогающих профессий; 
  • 0.40 — почему мамы из Инстаграма — это зло; 
  • 1.36 — может ли беспорядок в доме вызвать отчаяние; 
  • 2.36 — почему важно огородиться от внешней оценки; 
  • 2.52 — о том, что личное время, личное пространство для мамы — это обязательно; 
  • 3.32 — как ревизия маминых дел поможет избавиться от эмоционального выгорания; 
  • 4.10 — может ли эмоциональное выгорание спровоцировать проблемы со здоровьем. 

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: baby-com.ru

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