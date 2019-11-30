В Душилово теперь — ни души

Чуть восточнее шоссе Ковров-Шуя за поворотом на Ильино была до недавнего времени деревня со своеобразным названием — Душилово. Её судьба типична для так называемых «неперспективных» деревень, уничтоженных во второй половине XX века. Перед гибелью Душилово из-за неблагозвучности названия переименовали в Берёзовку. Но это не помогло: в 1970 году там оставалось лишь 16 обитателей и 4 хозяйства, к 1973-му число постоянных жителей в деревне сократилось до 10, а в 1978 году, согласно статистическим данным, в бывшем Душилово оставался один-единственный постоянный житель. Березовка тогда попала в число неперспективных деревень и была ликвидирована, как населенный пункт.

Территория оказалась перепаханной под сельхозугодья колхоза «Активист». Теперь о многовековом существовании деревни Душилово напоминает лишь обозначение на топографических картах «урочище Березовка», а прежнее ее имя прочно позабыто. И глядя на бескрайнее поле трудно поверить, что там когда-то жили сотни людей, шумела школа, торговали лавки, судачили кумушки, заливались петухи, и мычало деревенское стадо. Как будто и не было этого никогда…

КИПЕЛА ЖИЗНЬ

Деревня Душилово находилась в 15 верстах к северо-востоку от нынешнего Коврова. Точное происхождение этого названия неизвестно, но деревни-тезки Душилово встречаются в Ивановской и Ярославской областях. В старину территория, где находилась Душилово, входила в удел князей Ряполовских в составе Стародубского княжества. После их опалы в конце XV столетия значительная часть владений была отобрана великим князем Иваном III. А потом его внук Иван Грозный окончательно закрепил изрядную часть прежнего ряполовского удела лично за собой.

После образования Владимирской губернии в 1778 году деревня Душилово вошла в состав новоучрежденного Ковровского уезда, где и оставалась вплоть до 1929-го, когда уезд был преобразован в район уже не Владимирской губернии, но Ивановской области. По церковной части Душилово относилось к приходу храма упраздненной Михайловой пустыни. До приходской церкви Владимирской иконы Божией Матери оттуда требовалось пройти 4 версты через сосновый бор.

В старину Душилово находилось при старом тракте, который вел с Тинского перевоза через Клязьму в сторону Шуи.

Это была достаточно крупная деревня, где на рубеже XVIII-XIX столетий проживало не менее 140 человек. В дальнейшем население Душилова постепенно увеличивалось. Так, по 8-й ревизской переписи 1834 года там проживало 82 души мужского и 99 женского пола крестьян, а по 9-й ревизской переписи 1850-го — 85 мужского и 96 женского пола душ. С начала 1860-х гг. этот населенный пункт вошел в новообразованную Всегодическую волость, границы которой в основном совпадали с прежней дворцовой волостью. Тогда Душилово, прежде стоящее посреди большого соснового бора, оказалось в почти безлесной местности посреди огромного поля, так как старые сосны в первой половине XIX века все были спилены и проданы в качестве строевого леса и на дрова.

КРЕПКИЕ МУЖИКИ

Ко времени отмены крепостного права, которого душиловцы, искони относясь сначала к дворцовому, а потом — к удельному ведомству (то есть деревня являлась имением императорской фамилии Романовых), фактически не знали, в деревне насчитывалось 20 крестьянских дворов, где проживало 185 человек. К 1873 году в Душилово уже имелось 25 крестьянских дворов, а общее население достигло 216 человек (100 мужского и 116 женского пола).

Однако развитие железных дорог и относительный упадок старых путей сообщения способствовали оттоку населения из Душилово. К 1895 году, согласно официальной статистике, 69 душиловцев (звучит несколько двусмысленно, на самоназвание звучало именно так) (более трети от общего числа жителей) работали не в родной деревне, а на стороне, по большей части — в уездном городе Коврове на местных фабриках. Тем не менее, со своей крестьянской общиной эти крестьяне-рабочие не порывали, и формально численность населения в деревне росла. Так к 1905 году в Душилово уже проживало 258 человек в 28 крестьянских дворах.

Душиловские крестьяне в XIX веке активно занимались офенской торговлей, а когда офенство понемногу стало приходить в упадок, некоторые из них обосновались в городах, где продолжали свою коммерцию. Яркий пример таких «капиталистых», как их называли, крестьян, представляло собой семейство Кулевых — коренных жителей деревни Душилово. Они с давних пор считались «крепкими мужиками». В 1870-1878 гг. душиловский крестьянин Иван Иванович Кулев избирался церковным старостой приходского храма Михайловой пустыни, а Федор Алексеевич Кулев в конце XIX века завел в Коврове мучную и бакалейную торговлю, купил дом на центральной в ту пору Московской улице (нынешней Абельмана), где устроил лавку и склады.

Годовой оборот торговли Фёдора Кулева с 1901 по 1912 гг. увеличился с 10 до 30 тысяч рублей в год, что по тем временам было весьма приличной суммой.

Федор Кулев, разбогатев, окончательно перечислился из крестьянского сословия, в котором формально оставался, и стал ковровским мещанином. Он делал богатые пожертвования на украшение приходского храма Михайловой пустыни, за что неоднократно отмечался епархиальным начальством и удостаивался официальных благословений архиепископа Владимирского и Суздальского Николая (Налимова). В 1913 году торговое дело Кулевых в Коврове продолжал сын Федора Алексеевича Иван Федорович Кулев.

ЗАКАТ ДЕРЕВНИ

В самой деревне Душилово в начале 1900-х гг. действовала небольшая бакалейная лавка местной крестьянки Елены Степановны Артамоновой, где можно было купить чай, сахар, простонародные лакомства, муку и крупу. В 1912 году в деревне стараниями Ковровского уездного земства открылась начальная земская школа с четырехлетним курсом обучения при двух штатных учителях. Ими с самого начала деятельности школы стали супруги Пановы. На 1915 год в школе насчитывалось 63 ученика, в том числе 41 мальчик и 22 девочки. Школа первой ступени, то есть начальная, оставалась в деревне вплоть до конца 1920-х гг.

В 1926 году в Душилово оставалось 160 постоянных жителей в 30 крестьянских дворах. К тому времени эта деревня входила в состав укрупненной Савинской волости. С начала 1920-х гг. Душилово находилось во Всегодическом сельсовете, однако к 1928 году даже был организован отдельный Душиловский сельсовет. Правда, к началу 1960-х гг. Душиловский сельсовет уже не существовал, и деревня опять оказалась во Всегодическом сельсовете. Там она оставалась вплоть до своей ликвидации.

Николай Фролов