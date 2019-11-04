В День народного единства во Владимире прошел крестный ход

В Успенском кафедральном соборе Владимира прошла праздничная литургия и крестный ход, посвященные празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Более 300 человек, включая паломнические группы, пришли на утреннюю службу, чтобы приложиться к святому образу.

Традиционно в храме свершились таинства исповеди и причастия. В торжественном богослужении участвовали настоятели храмов Владимира, некоторые приехали из области. Перед крестным ходом прихожане услышали проповедь с экскурсом в историю.

— Мы вспоминаем далекий XVII век и окончание Cмутного времени. Много лет наша страна страдала от междоусобиц, от цепи страшных событий, которым казалось, не будет конца. Эти события были замешаны на невинной крови убиенного царевича Димитрия, — говорилось в проповеди. — Потеря нравственных ориентиров постигла русский народ. Одни правящие группы сменяли другие. Борис Годунов, самозванцы, Василий Шуйский, боярские группировки, потом поляки-интервенты. Все убивали друг друга за материальные блага и власть из-за политических амбиций и гордыни. Простой народ объединялся в разбойничьи шайки, и по Руси шел бессмысленный и беспощадный бунт. Но произошло чудо, нашлись истинные рабы Божие, которые не убили в себе лучшее и доброе.

Казанская икона была главной духовной защитой войска Минина и Пожарского.

Поздравить православных с двойным праздником к Успенскому собору прибыли представители власти, а также служители иных конфессий. В прежние годы торжественные богослужения в этот день проходили в Суздале. В нынешнем году митрополит Тихон решил перенести молебен и крестный ход в областной центр — сообщили в пресс-службе Владимирской епархии.

К слову сегодня утром служения, посвященные празднованию иконы Казанской Божьей Матери одновременно прошли во всех храмах и монастырях Владимирской области.

Татьяна Данилова

Фото автора

Поделиться: