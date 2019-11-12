Уволены еще два главных врача районных больниц

За увольнением главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой последовали и кадровые перестановки в районных медучреждениях. Свой пост покинули руководители Кольчугинской и Вязниковской ЦРБ. В областном департаменте здравоохранения озвучили официальные причины. Например, с Ириной Матвеевой, главврачом Кольчугинской ЦРБ не стали продлевать трудовой договор якобы из-за того, что она не имеет высшего медицинского образования. Это пункт предусмотрен лицензионными требованиями.

А вот главврач Вязниковской ЦРБ Марина Коновалова ушла по собственному желанию, заявляют чиновники. О её дальнейшем трудоустройстве неизвестно. Тем временем Матвеева, по сообщению облздрава, продолжит свою карьеру в региональной системе здравоохранения.

Пока не ясна судьба Любови Быковой, бывшего главврача ОКБ, которая сейчас находится в СИЗО. Женщину обвиняют в растрате бюджетных средств при закупке медицинского оборудования. Её скандальное увольнение работодатель связывает с проверкой представителей Минздрава.

— Причина расторжения трудового договора с главным врачом Областной клинической больницы Л.В. Быковой – отсутствие системного подхода к организации здравоохранения. В частности, в учреждении была нарушена маршрутизация пациентов из районов Владимирской области. Кроме того, были допущены серьёзные нарушения в оказании медицинской помощи акушерско-гинекологического профиля в ОКБ. Эти факты выявила проверка с участием экспертов Министерства здравоохранения России, — звучит в официальном ответе департамента здравоохранения администрации Владимирской области на запрос «Призыва».

Любовь Быкову обвиняют в растрате бюджетных средств.

Сейчас обязанности руководителя ОКБ исполняет Ольга Архипова, которая является заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.

Во всех трёх медучреждениях, которые лишились свои руководителей, наблюдается дефицит кадров. Какими образом он будет восполняться, в облздраве не ответили. Но напомнили, что в мае этого года во Владимире открылся центр привлечения квалифицированных медицинских кадров в систему здравоохранения. Положительные итоги его работы, видимо, озвучивать пока рано.

Ранее «Призыв» сообщал, что Областная больница отменила юбилейные торжества из-за увольнения главврача.

Татьяна Данилова

Фото из официального аккаунта Кольчугинской ЦРБ