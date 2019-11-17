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«Умных» остановок станет больше

Электронные табло помогут пассажирам

Пятьдесят информационных табло появятся на остановках общественного транспорта. Половину уже подключили на самых посещаемых остановках на магистральных дорогах Владимира. Еще 25 установят в течение полугодия. На экранах табло отображается информация для пассажиров о времени ожидания автобуса или троллейбуса. Помещается всего восемь маршрутов с ближайшей датой прибытия. Кроме того, табло показывают текущую дату, точное время и уличную температуру.

Юрий Иванов, начальник отдела транспорта и связи Владимира

 

  • Сигнал у нас проходит по сим-картам и все зависит от интернета. Вы сами пользуетесь телефонами, знаете, что иногда связь пропадает.
  • Но такие случаи сейчас редки. Возникают сбои, когда автобус съезжает с маршрута из-за технической неисправности.
  • Вначале, во время тестирования такое было.

Информационные табло исправно работают во многих соседних городах. Они выдерживают и жару, и морозы. Погрешность между реальным прибытием транспорта и его показанием на табло составляет 45 секунд.

 Информационные табло ставят за счет инвестора. Взамен он займет рекламой борта остановочных павильонов

vladimir-city.ru

Всего во Владимире имеют адрес 405 остановок. Но далеко не на всех есть цивилизованные остановочные павильоны с крышей и боковыми перегородками. Все они есть на картах в приложении «Яндекс-транспорт». Но отнюдь не у всех пассажиров есть смартфоны с таким приложением. Поэтому информационные табло стали бы отличным помощником на каждой остановке.

Как «Призыв» сообщал ранее, мэрия может расторгнуть договор с компанией «АДМ» из-за плохого обслуживания автопарка. Всему виной участившиеся случаи пожаров в автобусах.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»

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