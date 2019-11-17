«Умных» остановок станет больше

Пятьдесят информационных табло появятся на остановках общественного транспорта. Половину уже подключили на самых посещаемых остановках на магистральных дорогах Владимира. Еще 25 установят в течение полугодия. На экранах табло отображается информация для пассажиров о времени ожидания автобуса или троллейбуса. Помещается всего восемь маршрутов с ближайшей датой прибытия. Кроме того, табло показывают текущую дату, точное время и уличную температуру.

Юрий Иванов, начальник отдела транспорта и связи Владимира

Сигнал у нас проходит по сим-картам и все зависит от интернета. Вы сами пользуетесь телефонами, знаете, что иногда связь пропадает.

Но такие случаи сейчас редки. Возникают сбои, когда автобус съезжает с маршрута из-за технической неисправности.

Вначале, во время тестирования такое было.

Информационные табло исправно работают во многих соседних городах. Они выдерживают и жару, и морозы. Погрешность между реальным прибытием транспорта и его показанием на табло составляет 45 секунд.

Информационные табло ставят за счет инвестора. Взамен он займет рекламой борта остановочных павильонов

Всего во Владимире имеют адрес 405 остановок. Но далеко не на всех есть цивилизованные остановочные павильоны с крышей и боковыми перегородками. Все они есть на картах в приложении «Яндекс-транспорт». Но отнюдь не у всех пассажиров есть смартфоны с таким приложением. Поэтому информационные табло стали бы отличным помощником на каждой остановке.

Как «Призыв» сообщал ранее, мэрия может расторгнуть договор с компанией «АДМ» из-за плохого обслуживания автопарка. Всему виной участившиеся случаи пожаров в автобусах.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»