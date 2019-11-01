Учимся правильно посыпать улицу песком

Буквально пару дней назад погода немного попугала нас гололедом. И пока проблема коснулась водителей, которые не успели перейти на зимнюю резину. Сейчас снег растаял, но снегопады и лед на дорогах уже не за горами. А, значит, скользко будет всем. О том, как уберечь здоровье горожан, знают все. Требуется просто следить за двором, что является прямой обязанностью управляющей компании или ТСЖ. Как с этим обстоят дела в нашем городе, давно наблюдает наш ЖКХ-блогер Виктор Волчек. И приходит он, увы, к неутешительным выводам. Оказывается, даже с такой простой операцией, как посылка песка, дворники не справляются…

Казалось бы, что может быть проще: убирать дворы.

Но с этим у нас, к сожалению, в большинстве случаев дела обстоят неважно. Самое очевидное, конечно, что нужно просто вовремя вывозить снег. Если всю зиму оперативно счищать снежный покров, то гололеда не будет. Но эта задача, прямо скажем, весьма сложная, особенно учитывая ту пургу снежную, которая у нас бывает валит по нескольку дней… И большинство дворов с этой задачей не справляется. Люди падают, получают переломы, порой пройти от точки А до точки Б в рамках городского пространства — настоящее испытание!

И тут на помощь приходит обычный песок, который коммунальные службы используют в качестве антигололедной посыпки. Песок стоит недорого и проверен временем. Казалось бы, посыпай песком регулярно пешеходные дорожки и собирай статистику, насколько меньше людей с переломами поступают в городской травмпункт. Но, увы, не все так просто. Оказывается, даже в таком простом процессе, как посыпка тротуаров песком, требуется соблюдение технологии, которая повсеместно в нашем городе нарушается. Сыпать песок дворников-то, оказывается, надо еще и обучать!

Самое главное правило, которое требуется соблюдать, — это не сыпать слишком много!

Для того чтобы защитить нас от гололеда, достаточно посыпать всего лишь 50 — 80 граммов на квадратный метр! Запомните эти цифры, это очень важно, и сейчас я объясню почему. К сожалению, очень частая практика, когда дворники начинают посыпать улицы песком только после того, как жильцы напишут жалобу или кто-нибудь из проверяющих органов выдаст предписание. Что делает дворник? Берет лопату и щедро от души разбрасывает песок, чтобы все вокруг видели: мы поработали! Вот и получается, что мы бросаемся из крайности в крайность: то не обрабатываем ничем, то посыпаем так, что детям еще и поиграть можно будет, как в песочнице.

Почему же именно 50 — 80 граммов на квадратный метр? Что плохого в том, чтобы просто щедро раскидать песок лопатой по двору? В первую очередь, лопатой добиться равномерного распределения песка весьма непросто. А стало быть все будет посыпано пятнами, и участки опасного для ходьбы гололеда никуда не денутся.

Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное: раскидывать лопатой 50 — 80 граммов на квадрат, как этого требует технология, — это из разряда казуистики. Кто же так сможет?! Просто разбросать кучками намного проще! И вот получается перерасход песка. У меня складывается ощущение, что мы очень богатый город! Мешок стоит около 100-150 рублей, и эти мешки могут быть просто разбросаны по всему городу! Песок следует хранить в ящиках по месту использования, но мы зачастую видим вот такую картину:

На самом деле для равномерного распределения песка и реагентов сегодня на рынке представлены специальные инструменты-дозаторы:

Вот, например, ручной дозатор. Засыпаешь песок, настраиваешь расход, крутишь ручку и песок равномерно ложится на поверхность не превышая норму расхода. Надо посыпать большую площадь, пожалуйста, вот тележка-дозатор:

Здесь даже ручку крутить не надо. Катишь тележку, а она сама все за тебя делает. Такие устройства стоят от 1 до 5 тысяч рублей. Видели их в руках у дворников на наших улицах? Я не видел.

А теперь мы подступаем к самому главному.

В засушливый и ветреный день на наших улицах можно встретить настоящую песчаную бурю: песок и пыль будет лететь в глаза, попадать в нос и волосы. Ну а весной и дождливым летом наш город наполняет откровенная грязь! С легкой руки популярного дизайнера Артемия Лебедева этому явлению уже придуман даже устоявшийся термин – «русский дрист». Мы все к этому привыкли и зачастую даже не задумываемся, что может быть иначе.

А тем временем оказывается, что производители пескосоляных смесей рекомендуют убирать песок с улиц после схода снега. Но лично я целенаправленной весенней всегородской уборки песка не видел. Существует негласное правило: с потоками воды песок просто смоет с улиц. Отчасти это так, но смывает его прямиком в ливневые колодцы, тем самым создавая проблемы городским сетям. Так и живем, нарушая технологии и обвиняя климат во всех смертных грехах.

Что же делать? Во-первых, дворник – это профессия! И как любому ремеслу, этому надо обучаться. Видя, как лопатами у нас раскидывают песок, превышая все мыслимые и немыслимые нормативы, вываливая мешки с песком прямо на тротуар, я делаю вывод, что обучения, видимо, не было давно. А во-вторых, по весне песок с улиц надо убирать. Вот два простых правила, которые написаны на любом мешке с песчаной антигололедной смесью. Как всегда, всего лишь нужно следовать инструкции! Новая зима впереди — еще есть возможность исправиться…

Виктор Волчек

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Заглавное фото: Фото: prk24.ru