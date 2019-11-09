Туристы выбирают Суздаль на Новый год

Суздаль вошёл в десятку популярных российских городов для новогодних путешествий. Город-музей расположился на пятой строчке рейтинга, уступив только Санкт-Петербургу, Москве, Казани и Петрозаводску. Список составлен на основании брони жилья на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года на ресурсе Tvil.ru.

Трехдневное путешествие в Суздаль обойдется туристу в 12300 рублей.

Сообщается, что туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на 2 — 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего новогодний отдых 2019-2020 обойдется в Калининграде (в среднем 1,6 тысячи рублей), дороже всего — в Петрозаводске (в среднем 16,3 тысячи рублей). Впрочем, отдых в Суздале также недешевый. Трехдневное путешествие обойдется туристу в 12300 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что сувениры из Владимира, Суздаля и Мурома взяли Гран-при всероссийского конкурса.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»