Ценный подарок для Лухтоновской школы-интерната

Уникальный центр психологической поддержки, развития и релаксации открылся в Лухтоновской школе-интернате. Он стал главным подарком ко дню рождения учреждения, где сейчас воспитываются 49 детей от 7 до 16 лет с ограниченными возможностями здоровья. В последнее время, отмечают педагоги, все больше поступает ребят с различными расстройствами поведения. Гиперактивность, повышенная тревожность, агрессивность и проблемы с коммуникацией мешают им активно развиваться и влияют на взаимоотношения с окружающими. Центр, получивший символическое название «Успех», поможет преодолеть эти барьеры.

— Мы этот центр ждали очень долго! — рассказывает педагог-психолог Лухтоновской школы-интерната Инна Павлухина. — Его цель — сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья детей в условиях мультисенсорной среды. Для ребят это большая радость! На переменах после какого-то тяжелого урока они приходят: кто-то посидит, кто-то на массажном кресле полежит, предположим. Кто-то просто в бассейне посидит с пузырьковой колонной, которая светится. Успокаиваются, набираются новых сил. Т.е. я вижу, что оборудование, которое мы подобрали все вместе, идет детям на пользу.

Центр психологической поддержки, развития и релаксации разделен на три зоны. Первая — комната, где педагог-психолог проводит консультации для воспитанников и педагогов. В ней же установлен современный коррекционный комплекс с биоуправлением. Он помогает улучшить координацию движений,тренирует внимание и развивает познавательные навыки.

Во втором помещении расположен коррекционно-развивающий кабинет. Занятия в нем проводят логопеды, воспитатели и психолог. Детям особенно нравится интерактивная песочница. Игры с песком способствуют снижению детской агрессии и тревожности. Особенно плодотворны такие занятия с застенчивыми и замкнутыми детьми, считает Инна Павлухина. Третья зона — релакс-комната с массажной кроватью, сухим бассейном, мягким креслом и приглушенным освещением. Здесь любят отдыхать подростки.

Центр открыли в рамках федерального проекта «Доброшкола» национального проекта «Образование», направленного на поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Грант на приобретение нового оборудования помогла получить компания «Дау Изолан». Попечитель школы-интерната также провел ремонт в медицинском блоке.

Лично поздравить воспитанников и педагогов с днем рождения приехали сотрудники компании «Дау Изолан» и ее генеральный директор Сергей Аникин. Сотрудничество, или, скорее, дружба, ведущего предприятия химической промышленности Владимирской области и школы-интерната длится уже более пяти лет. А в прошлом году компания вошла в попечительский совет учреждения.

В честь праздника Сергей Аникин подробно рассказал нашему изданию о том, как завоевать доверие детей, о своем отношении к благотворительности и миссии компании «Дау Изолан».

— Компания «Дау Изолан» активно занимается благотворительностью. У вас несколько проектов, но вы предпочитаете делать добрые дела тихо, без огласки.

— Мы сторонники теории малых дел, которые выливаются во что-то значимое. Для нас это миссия, это то, во что мы верим. Это такой здоровый эгоизм, когда ты делаешь что-то хорошее, и это заставляет чувствовать себя лучше!

— Сотрудничество с Лухтоновской школой-интернатом длится уже более пяти лет. Что было сделано за это время?

— Несколько лет назад компания «Дау Изолан» открыла в школе-интернате многофункциональную спортивную площадку. Она оборудована освещением, поэтому ребята могут пользоваться ею круглогодично, даже зимой в футбол играют. Мы часто приезжаем, у нас есть своя команда, устраиваем мини-турниры. В прошлом году мы открыли социальную гостиницу, где могут остановиться выпускники школы, у которых временные проблемы с жильем, или те, кто приезжает в гости.

Мы поддерживаем и спортивную составляющую, которой занимается Олег Константинович Крылов. Огромное ему спасибо за ту работу, которую он проводит с ребятами! Мы помогаем отправлять команды на различные спортивные турниры по футболу и дзюдо, например. Эта школа может похвастаться спортсменами международного уровня, есть чемпионы Специальной олимпиады и первенства Европы. Спорт не только дает ребятам заряд здоровья и бодрости, но и, безусловно, укрепляет их характер и мотивирует к дальнейшим свершениям.

— Основные благотворительные проекты компании направлены именно на детей. Почему?

— Очень приятно наблюдать, как меняется настроение ребят и их отношение к миру по мере того, как ты вошел в их жизнь. Для нас это лучший индикатор, правильные ли мы ориентиры взяли в жизни. Поэтому мы концентрируемся именно на помощи детям. Например, наш президент Михаил Яковлевич Царфин очень увлекается шахматами, поэтому был организован детский шахматный клуб «Ладья».

Мы частые гости в Лухтоновской школе-интернате, приезжаем, общаемся с ребятами, играем в футбол. И ребята приезжают к нам. Они уже были несколько раз у нас на предприятии. Мы также организовываем выездные мероприятия, в том числе экскурсионные. Но мы предпочитаем неформальные встречи, когда можно просто пообщаться. Я многих здесь знаю лично. Даже больше, я многих выпускников до сих пор встречаю и стараюсь поддерживать их в поиске места в жизни.

Вопрос адаптации для этих ребят — самый сложный. В школе-интернате о них заботятся, у них есть крыша над головой и им понятно, что будет завтра, до 16 лет у них ясные жизненные планы. А когда они выходят отсюда, ребята сталкиваются с реальностью и часто предоставлены сами себе. Конечно, есть программы опекунства, но они порой носят формальный характер. Что касается конкретно меня, со многими ребятами мы поддерживаем связь. Порой по пять звонков в день поступает.

— Многие считают, что благотворительность возможна только при наличии денег. Но ваш пример показывает, что только финансовых вливаний недостаточно.

— Еще до того, как у компании появилась возможность делать какие-то большие вещи, мы ходили в детские дома с кульками конфет, печеньками и футбольными мячами. И просто проводили время с ребятами. Я занимаюсь этим с 19 лет, например. Конечно, с появлением финансовых возможностей это становится намного легче и приятнее, потому что ты можешь сделать больше.

Тем не менее этот этап личного контакта между тобой и детьми обязательно должен оставаться. К детям нельзя просто приехать с фальшью в душе и откупиться конфеткой, они это сразу чувствуют… У нас будет еще много проектов, где будут требоваться финансовые затраты, но это не оставляет той части, которая требует вливания души и сердечной теплоты!

Фото компании «Дау Изолан»

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