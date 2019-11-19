Целую аллею спилили во Владимире

Длинную тенистую аллею вырубили энергетики. Не под корень, но от густых крон почти ничего не осталось. С виду это не более чем высокие пеньки. Пост негодования и печали опубликовала в социальных сетях наша коллега Ирина Дубиневич: «Люди, да что же это делается! Я плачу вместе с этими деревьями… Больно…»

Всего под пилу пошли 80 деревьев. Во Владимире и без того нормативы по озеленению не выдержаны, а тут сразу такой значительный ущерб.

— Варварскую обрезку произвели энергетики. Деревья оказались в охранной зоне. Нам сказали без вариантов: либо добровольно согласовываете, либо через суд. И такие случаи в нашей практике уже были. Мы им не дали разрешение на вырубку, только подрезку, — рассказывает главный эколог Владимира Сергей Сухопаров. — Мы надеемся, что весной эти деревья оживут. Их специально обработают после подрезки.

Зелени в городе становится все меньше.

В этом году на зеленые насаждения прямо-таки объявлена охота. Одно дело — массовая осенняя обрезка, к ней уже привыкли, хотя и она возмущает многих горожан. Другое дело – огульная вырубка. Как «Призыв» сообщал ранее, ради строительства яслей вырубили сквер на Завадского. Под пенек подпилили огромные цветущие деревья боярышника на остановке на проспекте Ленина. Якобы чтобы не мешались пешеходам и чтобы было меньше грязи у павильона.

Проредили аллеи в сквере на Чайковского. Вместо кустарников и деревьев оставили газоны.

При принятии генплана развития Владимира до 2032 года отдельно обсуждалось озеленение города. Ставку делали на сохранение и благоустройство парков, создание новых зеленых зон в присоединенных территориях и промзонах. Но с каждым годом все больше новостроек захватывает зеленые пространства. К примеру, жилые кварталы на Университетской и Верхней Дуброве. Вкупе с варварскими методами подрезки, а также удаления деревьев под благоустройство общественных территорий так и сохранять будет нечего.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и Ирины Дубиневич