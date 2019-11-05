Три человека погибли от отравления угарным газом

Шокирующая история произошла в Огртруде. В квартире одного из домов микрорайона были обнаружены тела троих человек: 80-летней пенсионерки, ее 50-летнего сына и его 47-летней сожительницы. О страшной находке 31 октября сообщил в полицию племянник погибшего. Близкие в течение длительного времени не выходили на связь, мужчина забеспокоился и решил их навестить.

По предварительным данным, причиной смерти членов семьи стало отравление угарным газом.

Спровоцировала трагедию неисправность установленной в квартире газовой водонагревательной колонки. Когда спецслужбы были на месте, она еще работала, а концентрация угарного газа достигала предельных значений. При этом все окна в квартире были плотно закрыты. Как установили эксперты, члены семьи скончались примерно за неделю до того, как в квартиру пришел родственник.

— В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Проверку инициировала и прокуратура. Надзорное ведомство намерено установить соблюдение законности при эксплуатации и техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины в Гороховце. Она умерла от отравления угарным газом.

Ольга Ефремова

Фото: gorvesti.ru